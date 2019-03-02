ABD, terör örgütü PKK için kararını verdi!

TERÖR örgütü listesini en son 5 yıl önce güncelleyen ABD, merakla beklenen PKK kararını verdi. 1997'de Yabancı Terör Örgütleri listesine alınan PKK'nın terör örgütü olarak listede kalmayı sürdüreceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yazılı bir açıklama yayımlayarak, terör örgütü PKK'ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. PKK'nın 20 yıldan fazla bir süredir terör örgütü listesinde tutulduğu ifade edilen açıklamada, ABD'nin, bu süre zarfında PKK tehdidine karşı Türkiye ve müttefikleriyle beraber çalıştığı anımsatıldı.

"KARAR, PKK'NIN TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK KALDIĞINI BİLDİRMEKTEDİR"

Açıklamada, şunlar belirtildi:

"ABD, PKK'nın Avrupa ve başka yerlerdeki fon sağlama operasyonlarıyla mücadele de dahil olmak üzere, NATO müttefiki Türkiye ile olan ortaklığımıza güçlü bağlılık göstermektedir. Bugünkü karar, ABD halkına ve uluslararası topluma PKK'nın terör örgütü olarak kaldığını bildirmektedir. Ayrıca, PKK, Yabancı Terör Örgütleri listesine ek olarak 2001'den beri Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist listesinde yer almaktadır."ABD Dışişleri Bakanlığı, terör listesine aldığı yabancı grupları 5 yılda bir değerlendirmeye alıyor. PKK, en son 2013 yılında değerlendirilmiş ve her iki listede de kalmasına karar verilmişti.