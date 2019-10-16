ABD tarafından listeye alınan Soylu'dan ilk açıklama geldi
ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili değerlendirmede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İlk yaptırımdan sonra mal değişiminde herhangi bir değişim yoktur, arz ederim" dedi.
GÜNDEM 16.10.2019, 10:08
ABD yönetimi, Türkiye'nin "Barış Pınarı Harekatı" kapsamında Suriye'ye yönelik operasyonunu hedef alarak, 3 bakan ve 2 bakanlığı yaptırım listesine aldığını açıkladı. Bakanlık açıklamasında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yaptırım listesine alındığı bildirildi.Açıklamada ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının da yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.
SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA
ABD yönetiminin aldığı yaptırım kararıyla ilgili ilk kez konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İlk yaptırımdan sonra mal değişiminde herhangi bir değişim yoktur, arz ederim" ifadelerini kullandı.
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