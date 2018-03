ABD sendikasından 'FETÖ okullarını kapatın' çağrısı

ABD'nin New York Eyaleti’nde bulunan FETÖ okulları ve FETÖ şirketleri arasında kayıt dışı ve kanun dışı çok sayıda ticari ilişki keşfedilmesi üzerine New York Eğitim Komisyonu’ndan müfettiş Tom DiNapoli FETÖ okulları ve şirketleri üzerinde bir soruşturma başlattı.



Soruşturma sonucunda yalnızca Apple Eğitim Hizmetleri firmasının değil ayrıca bir başka FETÖ şirketi olan Tera Eğitim ve Bilim (Tera Science and Education) firmasının da bu okullarla karşılıklı kanun dışı para transferleri ve arazi satış mukaveleleri imzaladığı ortaya çıktı. Akşam'dan Emre Öztürk'ün haberine göre, eyaletteki FETÖ okulları kuruldukları arazileri Tera Eğitim ve Bilim firmasından satın almış durumdalar ki TERA’nın emlak ve arazi satış alanında ne deneyimi ne de resmi yetkisi var. FETÖ’nün dikkatsizlikleri o denli ki vergi belgelerinde TERA’nın adresiyle FETÖ okulu Syracuse Bilim Akademisi’nin adresi aynı. FETÖ firmalarından olan Apple Educational Ser. (Apple Eğitim Hizmetleri) firmasının adresi ise ‘1857 Mt. Eaton Road – Saylorsburg, PA.’ yani doğrudan terörist başı Gülen’in çiftliğinin adresi! DiNapoli’nin soruşturması Amerikalı vergi mükelleflerinin paralarıyla işleyen FETÖ’nün sözleşmeli okullarında tam 26.7 milyon dolarlık vurgun yapıldığını ortaya koyuyor.



Oylama yapmadan yönetici atadılar



Dinapoli’nin soruşturmasına göre FETÖ’nün New York’taki sözleşmeli okullarındaki birçok yönetici ya da çalışan ayrıca Tera ve Apple firmalarında da yönetici durumunda ve bu kişilerin yönetim kuruluna seçilmelerinde hiçbir oylama yapılmamış durumda ki Amerikan yasalarına göre şirket yöneticilerinin atanmalarında mutlaka yönetim kurullarında oylama yapılması gerekiyor. FBI bu hileli ticari ilişkiler hakkında soruşturma başlattı.



‘Ümitçi’ timiyle karargaha sızmayı planlıyorlardı



Kara Kuvvetleri Komutanlığı'yla ilişkisi kesilen askerler ile irtibata geçmek üzere FETÖ tarafından görevlendirilen ve ‘ümitçi’ olarak isimlendirilen 13 şüpheli gözaltına alındı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar çerçevesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görevli olup bir dönem FETÖ içerisinde faaliyet gösteren daha sonra bazı sebepler ile iletişimini kesen askeri şahıslar olduğunu belirledi. Başsavcılık, örgütle irtibatını kesen askeri şahısları yeniden örgütle irtibatlandırmak üzere 'ümitçi' diye tabir edilen örgüt elemanı şahısların görevlendirildiği tespit edildi. Alınan ifadelerden isimleri tespit edilen ve bir bölümü örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olan 13 şüpheli hakkında operasyon başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay'ın talimatı üzerine polis ekipleri bu sabah iki ilde şüphelilere yönelik 13 adreste gözaltı, arama ve el koyma işlemi gerçekleştirdi.