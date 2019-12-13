ABD Senatosu'nun skandal kararına Türkiye'den çok sert tepki!
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yaptığı son dakika açıklamasında ABD Senatosu'nun 'Ermeni Soykırımı' kararına tepki gösterdi. Bakan Gül, "ABD Senatosu'nun almış olduğu karar ülkemiz, milletimiz açısından yok hükmündedir" dedi.
GÜNDEM 13.12.2019, 11:14
ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Adalet Bakanı Gül buradaki konuşmasında ABD senatosunun sözde Ermeni Soykırımı hakkında aldığı kararı eleştirdi. Adalet Bakanı Gül konuşmasında, "ABD Senatosu'nun almış olduğu karar ülkemiz, milletimiz açısından yok hükmündedir" ifadelerini kullandı.
ABD SENATOSU ERMENİ SOYKIRIMI TASARISINI KABUL ETTİ
ABD Senatosu, 1915 olaylarını 'Ermeni Soykırımı' olarak niteleyen tasarıyı kabul etti. Tasarı daha önce Temsilciler Meclisi'nde 11'e karşı 405 oyla kabul edilmiş ancak 3 kez Senato tarafından engellenmişti. Söz konusu tasarı, bu kez Senato'da kabul edildi. Tasarının yasalaşması için ABD Başkanı Donald Trump'ın onayı gerekiyor.
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