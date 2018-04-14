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ABD saldırısı sonrası Esad cephesinden ilk açıklama

ABD'nin operasyon için düğmeye basmasının ardından Suriye'den "Saldırı uluslararası hukuka aykırı. Üsler boşaltılmıştı, 3 yaralı var" açıklaması geldi

ABD saldırısı sonrası Esad cephesinden ilk açıklama

ABD'nin operasyon için düğmeye basmasının ardından Suriye'den "Saldırı uluslararası hukuka aykırı. Üsler boşaltılmıştı, 3 yaralı var" açıklaması geldi

14 Nisan 2018 Cumartesi 08:13
ABD saldırısı sonrası Esad cephesinden ilk açıklama
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ABD Operasyonu Sonrası Suriye'den İlk Açıklama: Üsler Boşaltılmıştı, 3 Yaralı Var 1 saat önce
ABD'nin operasyon için düğmeye basmasının ardından Suriye'den "Saldırı uluslararası hukuka aykırı. Üsler boşaltılmıştı, 3 yaralı var" açıklaması geldi.
Esad Rejimi'nin Doğu Guta'nın Duma bölgesinde düzenlediği kimyasal saldırının ardından ABD Esad Rejimine ait kimyasal tesisleri vurdu. Saldırı sonrası Esad Rejimi'nden "Üçlü müdahale uluslararası hukuka aykırı." açıklaması geldi.

"ŞAM'IN BARZEH BÖLGESİ SALDIRIYA UĞRADI"

 Suriye devlet televizyonu, Şam'ın Barzeh bölgesindeki araştırma merkezinin saldırıya uğradığına dair haberleri bildirdi.

SURİYE DEVLET TELEVİZYONU: 30 FÜZE ATILDI, 10'U İMHA EDİLDİ

Yine operasyonun başından itibaren Esad Rejiminin sesi konumunda olan Suriye Devlet televizyonu Suriye hava savunma sisteminin, atılan 30 füzeden 10'unu imha ettiğini duyurdu.

"HUMUS'TA 3 SİVİL YARALANDI"

Öte yandan yine Rejim tarafından yapılan açıklamada Humus'ta atılan füzeler nedeniyle 3 sivilin yaralandığı duyuruldu. Ayrıca saldırı öncesi füzelerin vurduğu üslerin boşaltıldığı bilgisi dünya kamuoyuyla paylaşıldı.

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ABDOperasyonSaldırı
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