ABD-Rusya restleşmesine tepki gösterip ekledi: Putin'le görüşeceğim

ANKARA'DA Başkentray'ın açılışı için düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve Rusya restleşmesi ile ilgili konuştu. Erdoğan " Suriye'nin bilek güreşi sahasına çevrilmesinden rahatsızlık duyuyoruz" dedi, "Dün Trump ile görüştüm, bugün Putin ile görüşeceğim" ifadesini kullandı.

"DÜN TRUMP'LA GÖRÜŞTÜM, PUTİN'LE GÖRÜŞECEĞİM"

Erdoğan, "Askeri güçlerine güvenen kimi ülkelerin Suriye'yi adeta bir bilek güreşi sahasına çevirmesinden fevkalade rahatsızlık duyuyoruz. PYD'li teröristleri kurtarabileceklerini sanıyorlarsa, çok yanılıyorlar. Biz, PYD'li teröristlerin her birini öyle veya böyle imha edeceğiz Dün Sayın Trump'la görüştüm, bugün Sayın Putin ile görüşmem var. Bu kimyasal katliamı nasıl durdururuz, bunu kendileriyle tekrar konuşacağım" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"AFRİN'DE 4 BİN 123 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

"Bu topraklarda yaşamanın bir bedeli var. Bin yıldır bu bedeli ödüyoruz. Güney komşularımızda yaşananlar yüzünden üstlendiklerimiz bir bedel ödemedir. Kısa sürede Fırat Kalkanı'nı hallettik. Afrin'i sordum, Afrin'de 4 bin 123 teröristi etkisiz hale getirdik. Kuzey Irak'ta 337 teröristi etkisiz hale getirdik.

"80 FETÖ'CÜ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ"

15 Temmuz gecesinde üzerimizde helikopterler, uçaklar uçuyordu ama biz kaçmadık Halkım tankların önüne çıktı 251 şehit verdik ama ülkeyi FETÖ alçaklarına vermedik. FETÖ'cüler şimdi ülke ülke kaçıyorlar. en son Gabon'da üçünü aldık yurt dışından 80 terörist getirdik. Devletimizin sınırları olabilir ama biz gönüllerimize sınır koyamayız, bu sebeple nerede bir kardeşimiz varsa, ihtiyaç duyduğu anda onun yanında olmak boynumuzun borcudur.

ABD- RUSYA RESTLEŞMESİNE SERT ÇIKTI

İnşallah İdlib, Tel Rıfat, Münbiç, Ayn El Arap, Tel Abyad, Rasulayn, Kamışlı taraflarını da güvenli hale getirecek ve tüm Suriyelilerin evlerine, yuvalarına kavuşmalarını sağlayacağız.Suriye'deki güçlerin bilek güreşi savaşına çevirmesinden son derece rahatsızız.

"BUGÜN PUTİN'LE GÖRÜŞECEĞİM"

Dün Trump ile görüştüm. Bugün Putin ile görüşeceğim. Bu kimyasal katliamı nasıl durdururuz onu konuşacağım. Suriye'deki operasyonlarımızda rejimin baskısındaki milyonlşarca insana güvenlik sağlamaktır. Suriye'deki herkes için güvenlik sağlanana kadar orada olacağız. DEAŞ ile samimi tek mücadeleyi Türkiye yürütmüştür. Herkes farklı emellerini geliştirmek için DEAŞ'ı kullanmıştır. PYD gibi eli kanlı bir örgüt DEAŞ ile mücadele bahenesiyle bölgeye gönderilmiştir.

"ÖYLE YA DA BÖYLE TERÖRİSTLERİ İMHA EDECEĞİZ"

Birçok batılı dostların bayrakları bunların tanklarının yanında görülüyor. Kurtarabileceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar. Öyle ya da böyle imha edeceğiz. Müttefik ülkelerin askerlerine silah doğrultacak değiliz. Ancak müttefik ülkelerin askerlerinin bunların yanında yine de çok durmamalarını tavsiye ediyoruz.

"SURİYE'DE HERKES MASKELERİNİ İNDİRSİN"

Suriye'de herkesin maskelerinin indirmesini ve olduğu gibi görünmesini istiyoruz. Kimsenin Suriye topraklarını askeri mücadeleleri için yakmaya hakkı yoktur. Kimyasal silah kullanan rejimi korumak ne kadar yanlışsa, teröristleri korumak da o kadar yanlıştır. Ne ABD ile olan müttefiklikten, ne de Rusya ile enerjiden güvenliğe kurduğumuz ilişkilerden, ne İran ile ilişkilerimizden vazgeçmeye niyetimiz yoktur.

"KATİL ESAD'I VE PYD'Yİ DESTEKLEYENLER YANLIŞ YAPIYOR"

Katil Esed'i destekleyenler yanlış yapıyorlar, PYD'yi destekleyenler de yanlış yapıyorlar. Bulunduğu ortama refah getiren tek ülke Türkiye'dir. Bizim dışındaki güçlerin bulunduğu yerlerde zulüm vardı, huzursuzluk vardır."