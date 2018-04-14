ABD ordusu mu daha güçlü Rus ordusu mu?

ŞİMDİ kafalardaki sorular şunlar: İki ülke gerçekten bir savaşa girerler mi? Olası bir 3. dünya savaşı durumunda ABD mi yoksa Rusya mı galip gelir? Hangi ülkenin askeri ve ekonomik gücü diğerinden daha fazla? Amerika'nın dünyanın bir numaralı gücü olduğu herkes tarafından biliniyor. Ancak Rusya'nın gücü de hiç de küçümsenecek durumda değil. İki ülkenin de nükleer silahları mevcut. Nitekim geçtiğimiz aylarda Putin bütün dünyayı vurabilecek sınırsız menzile sahip yeni bir silah ürettiklerini açıklamıştı. Putin, ürettikleri ileri teknoloji silahın diğer ülkelerde mevcut olmadığını de belirtmişti.2 Dünya Savaş Gücü Sıralaması'na göre ABD birinci Rusya ise ikinci büyük güç. Dünya Savaş Gücü Sıralamasına göre ABD birinci Rusya ise ikinci büyük güç. ABD aktif askeri personel sayısı: 1.281.900 Rusya aktif askeri personel sayısı: 1.013.628.

ABD toplam askeri personel sayısı: 2.083.100 Rusya toplam askeri personel sayısı: 3.586.128.

ABD savunma bütçesi: 647.000.000.000 dolar Rusya savunma bütçesi: 47.000.000.000 dolar

ABD savaş uçağı sayısı: 1962 Rusya savaş uçağı sayısı: 818.

ABD saldırı uçağı sayısı: 2830 Rusya saldırı uçağı sayısı: 1416.

ABD saldırı helikopteri sayısı: 973 Rusya saldırı helikopteri sayısı: 511

ABD tank sayısı: 5884 Rusya tank sayısı: 20300.

ABD uçak gemisi sayısı: 20 Rusya uçak gemisi sayısı: 1

ABD zırhlı savaş aracı: 38822 Rusya zırhlı savaş aracı: 27400.

ABD roket fırlatma silahları sayısı: 1197 Rusya roket fırlatma silahları sayısı: 3816.

ABD denizaltı sayısı: 66 Rusya denizaltı sayısı:62.