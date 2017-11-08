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ABD'nin verdiği sınırlı vizede öncelik bu beş grubun olacak

Türkiye ile ABD karşılıklı sınırlı da olsa vize başvurularını kabul etmeye başladı. Vize için herkes başvurabilecek ancak öncelik öğrencilere ve iş adamlarına verilecek

ABD'nin verdiği sınırlı vizede öncelik bu beş grubun olacak

Türkiye ile ABD karşılıklı sınırlı da olsa vize başvurularını kabul etmeye başladı. Vize için herkes başvurabilecek ancak öncelik öğrencilere ve iş adamlarına verilecek

08 Kasım 2017 Çarşamba 08:06
ABD'nin verdiği sınırlı vizede öncelik bu beş grubun olacak
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ABD’nin Türkiye’deki temsilciliklerinden sınırlı da olsa vize başvurusu almaya başlamasına Türkiye de aynı şekilde karşılık vererek “kısıtlı” başvuruları başlattı.
 
ABD temsilciliklerinde dünden itibaren bütün kategorilerde vize başvuruları kabul edilmeye başlandı. Bir ay süren vize yasağı dolayısıyla taleplerde birikme olduğu kaydedildi. Bu nedenle, vize alımlarında gecikme yaşanabileceği ifade edildi. Tıbbi gerekçeler gibi hayati önem arz eden durumlarda vize yasağı sırasında da istisna sağlandığına dikkat çekilirken, ABD’ye acilen gitmesi gereken kişilere, belli kriterlere göre öncelik verileceği belirtildi.
Gazete Habertürk'ten Burak Güleç, ABD’nin vize yasağını sınırlı kaldırma kararının, uygulamaya nasıl yansıyacağını araştırdı. Aciliyet gerekçesiyle vize randevularında öncelik verilecek durumlar şöyle:
 
- Eğitim dönemi başlamak üzere olan öğrenciler.
 
- ABD’de iş vizesiyle çalışacak olan ve işe başlama tarihi yaklaşanlar.
 
- ABD mahkemelerinde duruşması olanlar
 
- Kültürel, politik, ekonomik veya gazetecilik açısından büyük önem arz eden ve son anda ortaya çıkan seyahat programına katılacak kişiler.
 
- Son anda çıkan kişisel sebeplerle ABD’ye acilen seyahat etmesi gerekenler.
 
ESNAFTA SEVİNÇ HAVASI
 
Sınırlı vize verileceği açıklaması sonrası ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’na gidenler oldu ancak yetkililer internetten randevu alınabildiğini ama vize işlemlerinin bugün başlayacağını söyleyerek gelen vatandaşları geri gönderdi. Vize krizi nedeniyle bir aydır kapalı olan ABD Konslosluğu karşısındaki işletmelerde de hazırlıklar başladı. Gazete Habertürk'ten Akıncan Abadan ve Gökhan Artan'ın haberine göre kafelerin camları, yerleri silindi, bugüne hazır hale getirildi. Vize krizinin başladığı 8 Ekim tarihinden bugüne 37 ABD vatandaşının karardan etkilendiği öğrenildi. İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen 37 ABD vatandaşına Türkiye’ye giriş yapamayacakları bildirildi. ABD’li yolcular geldikleri ülkelere geri döndü.
 
KAFELER DE AÇILDI
 
Konsolosluk çevresinde bulunan ve 1 aydır kapalı olan kafeler gelişmelerden memnun.

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Anahtar Kelimeler:
ABDVize
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