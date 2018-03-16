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ABD'li papaza 35 yıl hapis

İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15 yıla kadar, "Devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlamasından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi

ABD'li papaza 35 yıl hapis

İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15 yıla kadar, "Devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlamasından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi

16 Mart 2018 Cuma 20:46
ABD'li papaza 35 yıl hapis
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İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Brunson  hakkında gerekli soruşturmaların yapıldığı belirtildi.
 
Açıklamada şunlar kaydedildi:
 
"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan soruşturma sonucunda, din adamı  görüntüsü altında PKK ve FETÖ silahlı terör örgütlerine üye olmamakla birlikte,  bu örgütler adına suç işlemek ve devletin gizli kalması gereken bilgilerini  siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek suçlarını işlediğine ilişkin  mahkumiyetine yeterli, kuvvetli deliller elde edilen ABD vatandaşı şüpheli Andrew  Craig Brunson hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca  cezalandırılması için iddianame düzenlenmiş, düzenlenen iddianame İzmir 2. Ağır  Ceza Mahkemesince kabul edilmiştir."
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yaklaşık 1,5 yıldır yürütülen  soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesine  gönderilmiş, iddianamede, "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek  ve devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla  temin etmek" suçlamalarından 35 yıla kadar hapis cezası talep edilen Brunson'un  suç olabileceği değerlendirilen eylemlerine de yer verilmişti.
 
Andrew Craig Brunson, 9 Aralık 2016 tarihinde FETÖ silahlı terör  örgütüne üye olma suçundan İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.
 

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Anahtar Kelimeler:
PapazABD
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