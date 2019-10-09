ABD'li komutan: YPG Türk ordusuna direnemeyip kaçacak

ABD'nin Merkez Kuvvetler (CENTCOM) eski komutanı Orgeneral Joseph Votel, Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonda YPG'nin durumuna ilişkin açıklamalar yaptı.

Türk ordusuna direnemezler

YPG/PKK'nın Türkiye'ye direnemeyeceğini ve kaçacağını vurgulayan Votel şu ifadeleri kullandı:

-"Sanıyorum ki Kürtler (YPG/PKK) kendilerini olabilecek en iyi şekilde savunacaklar. Türkiye’nin bu sahip olduğu oldukça modernize ordusu ve yetenekleriyle baş edemeyeceklerini anladıkları zaman bölgeyi terk edeceklerdir."

3 yıl boyunca CENTCOM Komutanlığı yapan Joseph Votel, yaklaşık 6 ay önce törenle görevini ABD Genelkurmay Başkanlığı Kurmay Direktörü Orgeneral Kenneth McKenzie'ye devretmişti.