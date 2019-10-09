banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

ABD'li komutan: YPG Türk ordusuna direnemeyip kaçacak

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı başlarken, ABD'nin silahlandırdı YPG'nin durumu merak konusu. ABD komutanı Orgeneral Joseph Votel, YPG'nin direnemeyip kaçacağını söyledi

GÜNDEM 09.10.2019, 17:15
ABD'li komutan: YPG Türk ordusuna direnemeyip kaçacak
banner404

ABD'nin Merkez Kuvvetler (CENTCOM) eski komutanı Orgeneral Joseph Votel, Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonda YPG'nin durumuna ilişkin açıklamalar yaptı. 

Türk ordusuna direnemezler

YPG/PKK'nın Türkiye'ye direnemeyeceğini ve kaçacağını vurgulayan Votel şu ifadeleri kullandı:

-"Sanıyorum ki Kürtler (YPG/PKK) kendilerini olabilecek en iyi şekilde savunacaklar. Türkiye’nin bu sahip olduğu oldukça modernize ordusu ve yetenekleriyle baş edemeyeceklerini anladıkları zaman bölgeyi terk edeceklerdir."

3 yıl boyunca CENTCOM Komutanlığı yapan Joseph Votel, yaklaşık 6 ay önce törenle görevini ABD Genelkurmay Başkanlığı Kurmay Direktörü Orgeneral Kenneth McKenzie'ye devretmişti.

#türkiye #Fırat #ABD #YPG
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Antalya BŞB tarafından bulvar ve ana caddelerin Alanya'ya devredilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
Antalya BŞB tarafından bulvar ve ana caddelerin Alanya'ya devredilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
banner384
Namaz Vakti 09 Ekim 2019
İmsak 05:34
Güneş 06:53
Öğle 12:50
İkindi 16:03
Akşam 18:36
Yatsı 19:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2
banner440
banner545