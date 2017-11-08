Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111895
ALTIN
159.684
DOLAR
3.8608
STERLİN
5.0613
EURO
4.4758
Doğum kontrol hapları kısırlık yapar mı?
Doğum kontrol hapları kısırlık yapar...
Fındık ve badem için aflatoksin uyarısı!
Fındık ve badem için aflatoksin...
9 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
9 Kasım 2017 Antalya -...
Flaş Haber
Alanya'da feci kaza! 1 yaralı
Kapat
banner468

ABD'li Bakan Mattis'den Bakan Canikli'ye teşekkür

Pentagon Sözcüsü White, "Bakan (Mattis) 23 Ağustos’ta Ankara’daki görüşmelerinden sonra, Türkiye’nin küresel güvenliğe ve DEAŞ’ın yenilmesine katkı sunmaya devam ettiğinden dolayı Bakan'a (Canikli) teşekkür etti. Bakan Mattis Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı tehditlerin farkında olduğunu ve ABD’nin, PKK ve diğer tüm terör örgütlerine karşı Türkiye’nin yanından duracağını yineledi" açıklamsında bulundu

ABD'li Bakan Mattis'den Bakan Canikli'ye teşekkür

Pentagon Sözcüsü White, "Bakan (Mattis) 23 Ağustos’ta Ankara’daki görüşmelerinden sonra, Türkiye’nin küresel güvenliğe ve DEAŞ’ın yenilmesine katkı sunmaya devam ettiğinden dolayı Bakan'a (Canikli) teşekkür etti. Bakan Mattis Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı tehditlerin farkında olduğunu ve ABD’nin, PKK ve diğer tüm terör örgütlerine karşı Türkiye’nin yanından duracağını yineledi" açıklamsında bulundu

08 Kasım 2017 Çarşamba 20:15
ABD'li Bakan Mattis'den Bakan Canikli'ye teşekkür
banner404

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon),  Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve ABD Savunma Bakanı James Mattis arasında geçen  görüşmede iki ülke arasında savunma alanındaki işbirliğine ilişkin konuların  görüşüldüğünü bildirdi. 
Pentagon Sözcüsü Dana White tarafından yapılan yazılı açıklamada, iki  bakanın NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında iki ülke arasındaki savunma  ilişkilerini ele almak üzere görüştüğü ifade edildi.
 
White, "Bakan (Mattis) 23 Ağustos’ta Ankara’daki görüşmelerinden  sonra, Türkiye’nin küresel güvenliğe ve DEAŞ’ın yenilmesine katkı sunmaya devam  ettiğinden dolayı bakana (Canikli) teşekkür etti. Bakan Mattis Türkiye’nin karşı  karşıya kaldığı tehditlerin farkında olduğunu ve ABD’nin PKK ve diğer tüm terör  örgütlerine karşı Türkiye’nin yanından duracağını yineledi." ifadesine yer verdi.
 
İki bakanın savunma faaliyetleri konusunda işbirliği yapmaya devam  edeceklerine mutabık kaldıklarını ifade eden White, bakanların gelecekte savunma  alanında iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmenin yollarını aramak  konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Pentagon Sözcüsü White
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Savaş gemisi boğazdan geçti
Savaş gemisi boğazdan geçti
Türkiye, UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi
Türkiye, UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi
AB'den flaş Türkiye mesajı!
AB'den flaş Türkiye mesajı!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim