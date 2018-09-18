ABD'li 30 yatırımcı Külliye'ye geliyor!

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD'li şirketlerin yöneticilerini kabul edecek. Toplantıya 30 civarında yönetici katılacak.

ERDOĞAN 30 ABD'Lİ YÖNETİCİYLE TOPLANTI YAPACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın sabah saatlerinde Türkiye'de faaliyet gösteren 30 dolayındaki ABD'li şirketin genel müdür düzeyindeki yöneticileriyle toplantı yapacak.

BİLİMDEN GIDA SEKTÖRÜNE BİRÇOK FİRMA YÖNETİCİSİ KATILACAK

Bu kapsamda AmCham (Türk Amerikan işadamları Derneği) ve YASED üyesi en büyük Türkiye'de yerleşik firmalar olacak. Microsoft, Google gibi firmalar da olacak. Bilişimden gıda sektörüne birçok firma yöneticisinin katılacağı toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler ve son ekonomik gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.