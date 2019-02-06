ABD istihbarat raporunda dikkat çeken Türkiye detayı

ABD İstihbarat Teşkilatı (US IC) tarafından geçtiğimiz hafta yayınlanan Küresel Risk Değerlendirmesi raporunda Türkiye'nin giderek otoriterleşen liderliğinin ABD ile ilişkileri zora soktuğu iddia edildi

Raporda Türkiye'ye siyasi, ekonomik ve insani birçok başlık altında yer verildi. Suriye başlığı altında da yine Türkiye'ye yönelik askeri ve insani riskler vurgulandı.

Diken'in haberine göre raporda Türkiye'yle ilgili şu ifadeler yer aldı:

'TÜRKİYE'NİN ABD'NİN HEDEFLERİNE KARŞI ÇIKMA NİYETİ'

Türkiye'nin bölgesel hırsları, ABD'ye güvensizliği ve liderliğinin giderek otoriterleşmesi ikili ilişkilerimizi zora sokuyor ve Ankara'nın ABD'nin bölgesel hedeflerine karşı çıkma niyetini güçlendiriyor.

TÜRKİYE'NİN YPG VE FETÖ'YE KARŞI TUTUMU

Türkiye, Suriye'deki Halk Savunma Birlikleri (YPG) milisleri dahil olmak üzere PKK'yı ve Fethullah Gülen'in liderliğindeki FETÖ'yü bir tehdit olarak görmeye devam edecek.

SURİYE'NİN TÜRKİYE POLİTAKASI

Türkiye'nin desteğiyle ayakta olan muhalif gruplar muhtemelen rejim güçlerine karşı gelerek İdlib'i geri alacak güçte değil. Fakat önümüzdeki yıl rejimin geri aldığı bazı bölgelerde düşük düzeyli isyanlar çıkartabilirler. Rejim muhtemelen Kürtler tarafından yönetilen bölgelerde kontrolü tekrar geri almaya odaklanacak. Şam muhtemelen herhangi bir güvenlik boşluğunu ve Türkiye'nin Kürtler üzerindeki baskısını Kürtlerle iyi bir anlaşma yapmak için kullanacak. Bu şekilde Türkiye'nin Suriye'deki varlığını ve etkisini de sınırlandırmaya çalışacak ve ülkenin kuzeybatısında Türkiye tarafından tutulan bölgeleri geri isteyecek.

'TÜRKİYE'NİN İŞİ ZORLAŞACAK'

Küresel ekonomik büyümeye ilişkin belirsizlikler Arjantin, Brezilya, Çin, Meksika, Güney Afrika ve Türkiye gibi ülkelerin, özellikle de ekonomik temelleri zayıf, dış borç yükü fazla veya gelişmiş ülkelerle yakın ticaret bağları olmayan gelişmekte olan pazarların işini zorlaştıracak.

'ÇİN VE MEKSİKA'NIN ARDINDAN 3. SIRADA'

Brezilya, Hindistan, Endonezya ve Türkiye'den sermaye çıkışı 2018'in ilk aylarından bu yana devam etti. Bu durum bu ülkelerin para birimlerini değersizleştirerek gelecek yıl yapacakları dolar borcu ödemelerini zorlaştırdı. Türkiye, Çin ve Meksika'nın ardından döviz cinsinden borcu en yüksek üçüncü gelişmekte olan ekonomi.

TÜRKİYE'NİN IMF KARARI

Arjantin IMF'nin kemer sıkma tavsiyelerini kabul etti ve yatırımcılara yönelik risklerini azalttı. Türkiye ise kendi kemer sıkma önlemlerini kullanmakta ısrar ediyor.