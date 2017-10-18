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ABD ile vize krizinde sıcak gelişme!

Vize krizi ile ilgili Türkiye'ye gelen ABD heyeti, Türk heyeti ile görüşüyor.ABD heyetinin bazı şartlar öne sürdüğü dile getiriliyordu. Türkiye'nin ise "Ön şart kabul etmiyoruz" dediği ve görüşmelerin ön şartsız başladığı duyuruldu.

ABD ile vize krizinde sıcak gelişme!

Vize krizi ile ilgili Türkiye'ye gelen ABD heyeti, Türk heyeti ile görüşüyor.ABD heyetinin bazı şartlar öne sürdüğü dile getiriliyordu. Türkiye'nin ise "Ön şart kabul etmiyoruz" dediği ve görüşmelerin ön şartsız başladığı duyuruldu.

18 Ekim 2017 Çarşamba 11:01
ABD ile vize krizinde sıcak gelişme!
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ABD'yle yaşanan vize krizi sonrası ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir heyet iki gün önce Ankara’ya gelmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen başkanlığındaki heyet bu sabah görüşme için Dışişleri Bakanlığına geldi. ABD Heyeti ile Dışişleri Bakanlığı yetkilileri arasında görüşmeler başladı. ABD'li heyetinin görüşme için 4 şart öne sürdüğü iddia edildi. Ancak  Türkiye'deki diplomatik kaynaklar,  "Türkiye'nin  görüşmelerde önşartları kabul etmiyoruz"  çıkışı üzerine görüşmelerin önşartsız başladığı öğrenildi. 
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un, terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''casusluk'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından tutuklanmıştı. bu karar sonrası ABd ve Türkiye karşılıklı olarak vizeleri askıya almıştı. 

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Anahtar Kelimeler:
ABD Dışişleri BakanlığıVize KriziJonathan Cohen
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