ABD heyetiyle vize mesaisi

ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize krizi konusunda bu hafta önemli bir ziyaret var. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir heyet Türkiye’ye gelecek. Heyetin başında ABD Dışişleri’nin Asya ve Avrupa masası şefi başkanlık edecek.

FETÖ’den tutuklandı

Vize gerilimi öncesinde planlanan ziyaret, krizin ardından farklı bir boyut kazanmış oldu. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Jonathan Cohen’in başkanlık ettiği bir heyet hafta başında Ankara’da olacak. Vize krizi öncesinde planlanan ziyarette gündemin Suriye olması planlanmıştı. Heyetin iki ülke arasındaki krizinin çözümüne yönelik de temaslarda bulunması öngörülüyor. ABD’li heyet ile Türk yetkililer vize krizinin aşılmasına yönelik çalışmalar yürütecek. ABD’li kaynaklar krizin çözümü için Türkiye’nin ABD’ye ortak bir komisyon kurulmasını teklif ettiğini belirtiyor.

Hatırlanacağı üzere Türkiye ile ABD ilişkileri, casusluk nedeniyle ABD Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz’un gözaltına alınması ile gerilmiş süreç vizelerin karşılıklı askıya alınmasına kadar gitmişti. İstanbul başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz’un ‘FETÖ’ soruşturmasında ‘casusluk’ gerekçesiyle 4 Ekim’de tutuklanmasının ardından ABD, Türkiye’den vize başvurularını askıya almış, Türkiye de Amerikalılar için aynı kararı uygulamaya başlamıştı.

Dışişleri bakanları görüştü

Krizin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla telefonda görüşen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye’de tutuklu bulunan ABD’lilerle ilgili ‘derin endişe’sini iletti. Bakan Tillerson, tutuklulara yöneltilen suçlamalarda şeffaflığın önemini ve Türk hükümetinin bu suçlamaların arkasındaki kanıtları sunması gereğini vurguladı. İki bakan ‘yakın temas’ta mutabık kaldı.

NATO: Krizi çözün

Önceki gün konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve ABD’ye ‘oturup konuşarak krizi çözmeleri’ çağrısında bulundu. Stoltenberg, NATO’nun iki kilit müttefikinin oturarak ilişkilerinde yaşanan krize çözüm bulması gerektiğini vurguladı. Stoltenberg, “Ben ABD ve Türkiye’ye sadece oturup çözüm bulmaları çağrısında bulunuyorum. Çünkü birlikte yakın bir şekilde çalışabiliyor olmamız birlik için önemli, özellikle o bölgede” dedi.

‘Türkiye ile çalışmaya devam’

İki müttefik ülkenin savunma anlaşmalarında ne yapacağı da tartışıldı. Ancak ABD Savunma Bakanı James Mattis, geçmişteki diplomatik krizlerin askeri operasyonları etkilemediğini ve Türkiye’yle birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Reuters’a konuşan Mattis Türkiye için, “Ortak düşmanımıza karşı birlikte durmaya gayret ettiğimiz ve birlikte iyi iş çıkardığımız bir NATO müttefikimiz” ifadelerini kullandı. İki ülke arasındaki gerginliğin ortak askeri operasyonları etkileyip etkilemeyeceği yönündeki soruya, “Varsayımda bulunmak istemiyorum ama geçmişteki diplomatik gerginlikler askeri ortaklığı etkilemedi” yanıtını veren Mattis, Türkiye’yle yakın şekilde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.