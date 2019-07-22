ABD heyetiyle 3 saatlik Suriye görüşmesi!

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet, Dışişleri Bakanlığındaki temaslarını tamamladı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın katıldığı toplantı, yaklaşık üç saat sürdü. Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Toplantıda siyasi süreç, İdlip'teki güvenli bölge ve anayasa komitesi görevi konuşuldu." dendi.

Öte yandan görüşme öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de güvenli bölge için ABD ile bir görev gücü oluşturulduğunu ve görüşmelerin sürdüğünü hatırlatarak "Son zamanlarda özellikle bir yavaşlama görüyoruz. Özellikle İdlib bölgesinde yaşanan sorunları bahane göstererek ya da Türkler orada oyalanıyor anlayışıyla bu görüşmeleri savsaklamanın bir faydası olmayacağını da Amerikalılara söylüyoruz." diye konuştu.ABD'nin sözünde durmadığı konulardan birinin de Münbiç Yol Haritası olduğunu ve 90 günde bitmesi planlanan uygulamanın üzerinden yaklaşık 14 ay geçtiğini ancak sonuç alınmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Güvenli bölge oluşmazsa ve buradan teröristler temizlenmezse, buradan bize tehdit devam ederse biz buradan bir harekatı başlatırız." dedi.



Çavuşoğlu, "Bu tehdit devam ederse ve bir çözüm bulunmazsa biz, buradan Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı kesindir, askerlerimiz hazırlıklarını zaten yaptılar, bu harekata gireriz, bu bizim ulusal güvenlik meselemizdir. Fırat'ın doğusunda tabii. Hazırlıklar bunun için." ifadelerini kullandı. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Türkiye'de temaslarının olacağını hatırlatan Çavuşoğlu, "Heyetler geliyor, askeri heyetler de geliyor. Bugün başlayacak toplantılarda yeni önerilerimiz var dediler, önerilerinin olduğunu söylediler. Bugün toplantıda göreceğiz, bizi tatmin edecek mi etmeyecek mi? Fakat artık bu konuda net bir adım atmamız lazım. Bu, bizim güvenliğimiz bakımından önemli." değerlendirmesinde bulunmuştu.



Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2019, 18:20