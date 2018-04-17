"ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu" iddiasına Pentagon'dan jet yanıt!

SURİYE'YE geç saatlerde yapılan füze saldırısının ardından Pentagon'dan yapılan açıklamada, Suriye'nin Humus şehrinde ABD'nin askeri faaliyeti olmadığı açıklandı.
"ABD ASKERİ FAALİYETİ OLMADI"
Suriye devlet televizyonunun, Suriye'nin Humus şehrindeki Şayrat hava üssüne Pazartesi gecesi geç saatlerde yapılan ikinci bir füze saldırısı hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi açıklamasından sonra, Pentagon tarafından yapılan açıklamada, "Şu anda bu bölgede ABD askeri faaliyeti olmadı" denildi.
HAVA ÜSSÜ HEDEF ALINDI
Suriye'ye, yapılan füze saldırısının Şayrat Hava Üssü'nü hedef aldığı belirtilirken, nereden geldiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
10 FÜZE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Fırlatılan ve etkisiz hale getirilen füze sayısının ise 10 olduğu açıklandı.
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