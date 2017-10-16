ABD Dışişleri Bakanlığı heyeti, vize krizi için Ankara'da!

TÜRKİYE ile ABD arasında yaşanan vize krizinin ardından, ikili temaslarda bulunmak üzere ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Ankara'ya geldi.
''BELİRLEYİCİ OLAN BEN DEĞİLİM''
ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen başkanlığındaki heyet öğleden sonra Esenboğa Havalimanına indi.
Cohen, AA muhabirinin, iki ülke arasındaki vize sorunu hakkındaki sorusuna "Belirleyici olan ben değilim." şeklinde cevap verdi.
VİZE SORUNU GÖRÜŞÜLECEK
Amerikalı heyetin yarın Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet Muhtar Gün başkanlığındaki Türk heyetiyle vize sorununun aşılmasına yönelik görüşme yapması bekleniyor.
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