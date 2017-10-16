Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 30°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
106400
ALTIN
152.554
DOLAR
3.6393
STERLİN
4.8280
EURO
4.2939
'Bebek kordonunda bile kimyasal tespit edildi'
'Bebek kordonunda bile kimyasal tespit...
Meme kanserinden ölüm oranı erkeklerde daha yüksek!
Meme kanserinden ölüm oranı erkeklerde...
İşte seks bağımlılığının nedeni
İşte seks bağımlılığının nedeni
banner468

ABD Dışişleri Bakanlığı heyeti, vize krizi için Ankara'da!

Türkiye ile ABD arasında vize işlemlerinin askıya alınmasının ardından ilk kez heyetler arası görüşmelerde bulunacak olan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Ankara'ya geldi

ABD Dışişleri Bakanlığı heyeti, vize krizi için Ankara'da!

Türkiye ile ABD arasında vize işlemlerinin askıya alınmasının ardından ilk kez heyetler arası görüşmelerde bulunacak olan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Ankara'ya geldi

16 Ekim 2017 Pazartesi 16:58
ABD Dışişleri Bakanlığı heyeti, vize krizi için Ankara'da!
banner404

TÜRKİYE ile  ABD arasında yaşanan vize krizinin ardından, ikili temaslarda bulunmak üzere  ABD  Dışişleri Bakanlığı yetkilileri,  Ankara'ya geldi.

''BELİRLEYİCİ OLAN BEN DEĞİLİM''

ABD  Dışişleri Bakanlığı  Avrupa ve  Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı  Jonathan Cohen başkanlığındaki heyet öğleden sonra Esenboğa Havalimanına indi.

Cohen, AA muhabirinin, iki ülke arasındaki vize sorunu hakkındaki sorusuna "Belirleyici olan ben değilim." şeklinde cevap verdi.

VİZE SORUNU GÖRÜŞÜLECEK

Amerikalı heyetin yarın  Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı  Ahmet Muhtar Gün başkanlığındaki Türk heyetiyle vize sorununun aşılmasına yönelik görüşme yapması bekleniyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Amerika Birleşik DevletleriABD Dışişleri BakanlığıDışişleri BakanlığıTürkiye CumhuriyetiJonathan Cohen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baykal ailesine 'Geçmiş olsun' telefonu
Baykal ailesine 'Geçmiş olsun' telefonu
Bylock zanlısından muhabirlere çirkin hareket
Bylock zanlısından muhabirlere çirkin hareket
Seçim sistemi değişebilir, AKP daraltılmış bölge üzerinde çalışıyor
Seçim sistemi değişebilir, AKP daraltılmış bölge üzerinde çalışıyor

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim