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ABD'den vize açıklaması geldi

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri yaşanan vize krizinin ardından yeni bir açıklama yaptı

ABD'den vize açıklaması geldi

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri yaşanan vize krizinin ardından yeni bir açıklama yaptı

19 Ekim 2017 Perşembe 08:01
ABD'den vize açıklaması geldi
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ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili,  ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen'in Türkiye'de yaptığı  görüşmelerin "verimli" geçtiğini ve genel olarak ajandada önemli yol  katedildiğini belirterek, vize sürecinin normale dönmesi, önemli ve ilgili  noktaların çözümü için yakın temas halinde olmayı sürdüreceklerini bildirdi. 
İsminin açıklanmasını istemeyen bakanlık yetkilisi, Türkiye ile ABD  arasında yaşanan vize krizine yönelik, Türkiye'de iki ülke heyetleri arasında  gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.
 
Cohen'in Türkiye'de bir heyetle görüştüğünü hatırlatan yetkili,  "Görüşmeler verimli geçti ve genel olarak ajandada önemli yol katettik. Vize  sürecinin normale dönmesi, önemli ve ilgili noktaların çözümü için yakın temas  halinde olmaya devam edeceğiz. Ortak komite kurulması teklifi için şartları ve iş  tanımını konuştuk ve bu karar yakında bir sonuca bağlanacak." ifadelerini  kullandı.
 
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un,  Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık 2013'teki kumpasına ilişkin  yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan eski polis müdürleri ve  firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatı tespit edilmişti.
 
Topuz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar  Soruşturma Bürosunca, ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'',  ''casusluk'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs''  suçlarından tutuklanmıştı.
 
Bunun üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı tutuklamaya tepki göstermişti.  Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Metin Topuz'la ilgili olarak, "25 Eylül 2017  tarihinde terörle bağlantılı suçlardan gözaltına alınan ve bilahare tutuklanan  söz konusu kişi ABD Konsolosluğunun resmi listesinde kayıtlı personeli olmadığı  gibi, herhangi bir diplomatik veya konsüler bağışıklık sahibi de değildir."  açıklamasını yapmıştı.
 
ABD'nin, Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen  olmayan vize hizmetlerini askıya aldığını duyurması üzerine Türkiye'nin  Washington Büyükelçiliği de "ABD'deki tüm misyonlarımızdaki ABD vatandaşlarına  yönelik vize işlemleri askıya alınmıştır." açıklamasında bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Dışişleri BakanlığıVize AçıklamasıVize Krizi
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