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ABD'den Türkiye'ye büyük övgü

ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisine sunulan karar tasarısında hem 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı, Türkiye'nin DEAŞ'la mücadeleye verdiği katkıdan övgüyle bahsedildi

ABD'den Türkiye'ye büyük övgü

ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisine sunulan karar tasarısında hem 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı, Türkiye'nin DEAŞ'la mücadeleye verdiği katkıdan övgüyle bahsedildi

30 Ekim 2017 Pazartesi 20:15
ABD'den Türkiye'ye büyük övgü
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ABD Temsilciler Meclisi Nebraska üyesi Don Bacon tarafından Temsilciler Meclisine sunulan karar tasarısında, "Türk-Amerikan ilişkilerinin stratejik önemine" ve "Türkiye'nin DEAŞ'la mücadeleye çok aktif katkı sağladığına" işaret edildi.
Bacon, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi aracılığıyla Temsilciler Meclisine Türkiye ile ilgili bir karar tasarısı sundu.
 
581 sayılı tasarıda Türkiye'de ve ABD'de yaşayan Türklerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ve iki ülke arasında güçlü tarihi, kültürel ve ekonomik bağların bulunduğu belirtildi.
 
TÜRKİYE'NİN DEAŞ'LA MÜCADELESİNE ÖVGÜ
 
Türkiye'nin stratejik olarak önemli bir bölgede NATO'nun 2. büyük ordusuna sahip bir ülke olarak bulunduğuna vurgu yapılan tasarıda, "Türkiye, askeri tesislerini ABD ve diğer koalisyon ortaklarına açarak DAEŞ ile mücadeleye aktif olarak katkıda bulunuyor." ifadesine yer verildi.
 
Tasarıda ayrıca Suriye'deki iç savaştan dolayı Türkiye'nin ciddi bir yükü omuzladığına dikkati çekilerek, "Türkiye, Esed rejiminin dehşet verici eylemlerinden kaçan 3 milyondan fazla Suriyeliye barınma, tedavi ve sosyal destek yardımları temin ediyor." değerlendirmesi yapıldı.
 
"ABD ile Türkiye'nin yarım asırdan fazladır yakın dost ve müttefik ülkeler" olduğu vurgulanan metinde, ABD'de yaşayan Türklerin ABD'nin önemli bir parçası olduğu ve bu ülkeye her alanda ciddi katkılarda bulunduğu belirtildi.
 
Suriye ve Irak kaynaklı mülteci akını sebebiyle Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sorunlara işaret edilen tasarıda, şunlar kaydedildi:
 
"Buna göre Temsilciler Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin, ABD'nin önemli bir güvenlik ortağı olduğunu kabul eder; Türkiye'nin DEAŞ'la mücadeledeki küresel çabalara katkısını takdir eder."
 
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 94. yıl dönümü sebebiyle Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde Cuma akşamı gerçekleştirilen resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 29 Ekim mesajları okunmuştu. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Thomas Shannon, uzun yıllardan sonra ilk kez bir ABD Başkanı'nın tebrik mesajını 29 Ekim resepsiyonunda okumuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ABDTürkiyeTemsilciler Meclisi
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