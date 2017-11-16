ABD'den son dakika Zarrab açıklaması

NEW York Güney Bölgesi Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin İran'a uyguladığı ambargoyu delme, bankacılık sahtekarlığı, kara para aklama, ABD yasalarını delmek için işbirliği yapıp komplo kurma, bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlamalarıyla New York'ta tutuklu olarak yargılanan İran asıllı işadamı Zarrab'ın, "federal hapishanede tutukluluk halinin sürdüğü" bildirildi. ABD Federal Hapishaneler Bürosu kayıtlarında 11 Kasım'da serbest bırakıldığı bilgisinin doğru olmadığını belirten başsavcılık kaynakları, Zarrab'ın jürili yargılamanın başlayacağı 27 Kasım öncesinde, bugün yapılacak son ön duruşması olduğunu, yargılamanın da belirlenen tarihte yapılacağını kaydetti.

Geçtiğimiz Eylül ayında da yine aynı sitede Zarrab'ın serbest bırakıldığı bilgisi yere almış, başsavcılık yetkilileri bunun teknik bir yanlışlıktan kaynaklandığını açıklamıştı.