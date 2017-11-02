ABD'den son dakika hamlesi! Türkiye paniği

ABD'nin IŞİD ile mücadele özel temsilcisi resmi kimliği ile tanınan Brett McGurk, Ankara ile Bağdat’ın Peşmerge-PKK bağlantısını kesecek hamleleri üzerine Erbil’de kriz masası kurdu. Onbinlerce Müslüman’ın katili McGurk, Türkiye’nin açacağı Ovaköy- Bağdat hattının devreye girmemesi için yoğun mesai harcıyor.

ABD ve İsrail’in sipariş haritası için mücadele eden odaklar Suriye ve Irak’ta sınır kapılarının işgaline öncelik veriyor. Peşmerge Irak’ta İran ve Türkiye’ye açılan hudut kapılarını, PKK-PYD ise Suriye’de 5 geçiş noktasını işgal etti. Şimdi kapıların Barzani’den birer birer alınması, ABD tarafından atanan müstemleke valisi Brett McGurk’ü harekete geçirdi. Irak ordusunun Rabia-Yarubiye hudut noktasını ele geçirdikten sonra Fişabur hattına yönelmesiyle panik yaşayan ABD ve müttefikleri, Erbil merkezli bir kriz masası kurdu. Fransa ve İngiltere’nin Bağdat Büyükelçileri ile birlikte mekik diplomasisi başlatan McGurk, Erbil’den PKK’ya silah ve cephane sevk ettikleri Semelka kapısına yönelen Irak ordusunun durdurulması için harekete geçti. Bağdat-Ankara hattında ise iki ülke arasında mutabık kalınan Ovaköy-Bağdat koridorunun devreye girmesi için faaliyetler hız kazandı. Suç örgütü lideri McGurk ve Batılı güçler, Erbil(Irak)-Haseke(Suriye) bağlantısını kesecek olan yeni hattın devreye girmemesi için yoğun mesai yürütüyor.

TÜRKİYE VAZGEÇMESİN

Iraklı general Suphi Nazım Tevfik, PKK ve Peşmerge’nin sınır hattında hakimiyet kurma stratejisinin bölgede karanlık emelleri olan güçler tarafından belirlendiğini, PKK ve Peşmerge’ye ‘piyon’ rolü biçildiğini söyledi. Yeni Şafak’a konuşan Tevfik, korsan devlet planlayıcılarının yerel işbirlikçilerini her konuda yönlendirdiğini ancak bölgesel aktörlerin bu oyunu bozacak güce sahip olduğunu kaydetti. Irak ve Türkiye arasında başlayan pozitif ilişkilerin devam etmesi gerektiğini kaydeden Tevfik, 550 kilometrelik Ovaköy-Bağdat koridorunun büyük önem taşıdığına dikkat çekti ve “Türkiye bu projeden asla vazgeçmemeli” dedi. Ovaköy-Zumar-Telafer-Musul-Bağdat güzergahında tesis edilecek ticari koridorun en az 10 kilometrelik genişliğe sahip olacağını ifade eden Iraklı general, bu proje ile Erbil dışında çıkarılan petrolün de aynı hat üzerinden Türkiye’ye ulaşacabileceği dile getirdi. Nazım Tevfik şunları söyledi:



TARİHİ PROJE OLUR

“Habur-Duhok-Erbil-Bağdat yolu Barzani ve Peşmerge için hayati önem taşımaktaydı. Ayrıca İran’a açılan Hac Umran kapısı da Barzani’nin en büyük gelir kalemlerinden biriydi. Ancak 25 Eylül bize gösterdi ki Mesud Barzani, Türkiye’yi bölme planının bir parçası. Diğer yandan bu kapılar kaçakçılık ve terör ihracı açısından da Türkiye aleyhine işlev gördü. Şayet Ovaköy’den Bağdat’a uzanacak yeni hat hayata geçirilirse bu tarihi bir proje olur. Sadece Fişabur’dan karşıya geçmek için Dicle nehri üzerine iyi bir köprü ve yeni bir yol yapılırsa hem Irak hem de Türkiye bu işten kârlı çıkacaktır.”