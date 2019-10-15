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ABD'den kritik adım! Başkan Yardımcısı Pence Türkiye'ye geliyor

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Türkiye ile Suriyeli güçler arasında müzakereleri başlatma amacıyla" en kısa süre içinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

GÜNDEM 15.10.2019, 07:48
ABD'den kritik adım! Başkan Yardımcısı Pence Türkiye'ye geliyor
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BEYAZ Saray muhabiri Mark Knoller'ın aktardığına göre Pence, bu müzakerelerin sonucunda "şiddetin son bulmasını" ve "uzun süreli sınır barışı çözümüne ulaşılmasını" hedeflediklerini ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ifade eden Pence, ABD liderinin "ateşkes" çağrısında bulunduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE, KOBANİ'YE HAMLE YAPMAYACAK"

Pence'in açıklamalarına göre Erdoğan, Türkiye'nin Kobani'ye hamle yapmayacağının taahhütünü verdi. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham de bugün Trump ile yaptığı görüşmede ABD Başkanı'nın kendisine "Kobani'ye yapılacak herhangi bir saldırın kabul edilemeyeceğini" söylediğini ifade etti.

TRUMP YAPTIRIMLARI İMZALAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye yönelik yaptırımları kapsayan başkanlık kararnamesini imzaladı. Kararnamede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan herhangi bir yaptırım bulunmazken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptırım listesine alındı.ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Akar, Soylu ve Dönmez kara listeye alındı, ABD'de varlıkları donduruldu ve bu bakanlarla ABD'nin ya da ABD ile bağlantılı kurum ve kişilerin işlem yapmasına yasak getirildi.

#ABD #Mike Pence #Suriye
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