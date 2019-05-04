ABD'den gerilimi azaltacak S-400 açıklaması

ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan, Ankara'nın Rusya'dan satın aldığı S-400 savunma sistemi konusunda Türkiye'yle henüz bir çözüme varılmadığını, ancak iletişimin önceki döneme daha iyi olduğunu söyledi. Shanahan bununla birlikte bu konuda tutumlarının değişmediğini de sözlerine ekledi.

Patrick Shanahan Beyaz Saray ulusal güvenlik ekibiyle Venezuela toplantısı için bulunduğu Pentagon'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan vekilinin basın mensuplarıyla sohbetinde Washington ve Ankara arasında yaşanan S-400 ve F-35 restleşmesi gündeme geldi.

"ANLAŞMAYA VARMADIK"

Shanahan'a "S-400 konusunda Türkiye ile ilişkiler şu anda hangi noktada. Bir anlaşmaya varabildiniz mi?" diye soruldu. Shanahan, "Bir anlaşmaya varmadık. Ancak Türkiye ile sürekli konuşuyoruz. Çünkü onlarla eş zamanlı olarak Suriye konusunda da çalışıyoruz. İnsanların aynı anda çoklu görüşmeler yaparak farklı düzeylerde ileri ya da geri gitmelerin yaşanmasının mümkün olduğunu ancak hala stratejik ortak olduğumuzu anlamaları önemli" yanıtını verdi.

"4 AY ÖNCESİNE KIYASLA DAHA İYİ"

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan "İnsanlar sadece bir konuyu bildiğinde, ilişkiler daha kötü ya da daha iyi görünebilir. Ben sadece şunu söylüyorum. İlişkiler, iletişim ve koordinasyonun iletişimin sıklığından dolayı bundan 2 ya da 4 ay öncesine kıyasla daha iyi olduğunu hissediyorum" şeklinde konuştu. Ancak bakan vekili Amerika'nın S-400 konusunda pozisyonunun değişmediğini de vurguladı.

F-35 TEHDİDİ

Patrick Shanahan geçtiğimiz hafta F-35 savaş uçaklarının üretici firması olan Lockheed Martin'in yöneticileriyle bir araya geldiğini açıkladı. Shanahan "Eğer bu duruma çözüm bulamazsak, o zaman işin ilerlemesi için planlarımızı uygulamak zorundayız. Bu planları uygulamak zorunda mı kalırsınız bilemezsiniz ama iyi planımız olduğundan emin olmak zorundasınız değil mi?" ifadelerini kullandı.

"PROJEDEN ÇIKARMAK ZORUNDA KALIRIZ"

Patrick Shanahan "Eğer Türkiye S-400 kararında kararlı ise biz de Türkiye'den bu projeyi çıkarmak zorunda kalırız" dedi. Shanahan'a bunun için bir takvim ya da Türkiye'ye tanınan bir süre olup olmadığı soruldu. Shanahan, "Böyle bir süre ya da takvim yok. Tek takvim uçakların teslim tarihi. Ama eğer bir şey yapacaksanız, bu konuda ciddi davranmalı ve planlarınız ona göre uygulamaya koymalısınız" ifadelerini kullandı.

Patrick Shanahan, "Bütün F-35'leri diğer müşterilerimize sorunsuz bir şekilde teslim edebilmemiz için sıfıra yakın bir risk barındıran sıkı planlar istiyorum. O nedenle görüşmeler yaparken bu riski aza indirmek için ne gibi kararlar almamız lazım diye konuşuyoruz. Ama aynı zamanda Türkiye ile de konuşuyoruz" dedi.

İNCİRLİK ÜSSÜ MİSİLLEMESİ

Shanahan'a "Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması halinde İncirlik Üssü üzerinden bir misilleme yapacakları konusunda endişeli misiniz?" diye soruldu.

Shanahan, "Hayır. Bakan Akar ve benim vurguladığımız şeylerden biri bu. Onlar bizim stratejik ortağımız. Önemli olan bu. Buna uzun vadeli bir ilişki olarak bakmak zorundasınız. Şimdi, S-400'ler ve F-35'ler bir arada olmuyor. Bu büyük bir engel" ifadelerini kullandı.