ABD'den flaş 'güvenli bölge' açıklaması

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Türkiye ile henüz üzerinde tam anlaşamadığımız bir güvenli bölge üzerine çalışıyoruz. Türkiye'nin çok önemli güvenlik endişeleri var. ABD, Türkiye'nin bizim DEAŞ'a karşı birlikte savaştığımız insanlarla (YPG/PKK) ilgili endişelerini de anlıyor. Türkiye ile YPG'nin olmayacağı bir güvenli bölge konusunda da çalışıyoruz." dedi.

ABD'den flaş 'güvenli bölge' açıklaması
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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan-Türk Konseyi (ATC)  tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Ortak Yıllık Konferansı'nda bir konuşma  yaptı.
Jeffrey, "Türkiye ve ABD'nin geçmişte ve şu anda çok önemli bir  jeostratejik ortaklığı var." ifadesini kullandı.Suriye'deki krizin çok karmaşık olduğunu vurgulayan Jeffrey, ABD'nin  Suriye'deki misyonuna ulaşması açısından Türkiye'nin önemine işaret etti.
"Suriye, teröristler için bir sığınak olmamalı"
 
Jeffrey, Suriye'deki siyasi süreç için yapılması gereken çok iş  olduğunu belirterek, "Esed rejimi, kimyasal ve nükleer silahlardan vazgeçmeli.  Suriye, teröristler için bir sığınak olmamalı ve buradaki İranlılar evlerine geri  dönmeli." diye konuştu.DEAŞ'a karşı mücadele edildiğini ve DEAŞ'tan temizlenen alanların  korunması gerekliliğine değinen Jeffrey, DEAŞ'a karşı koalisyonla Türkiye ve  Suriye'nin kuzeyindeki çalışmaların önemini vurguladı.
 
Suriye'deki çeşitli konular üzerine Türkiye ile çalıştıklarını aktaran  Jeffrey, "Türkiye, İran ve Rusya ile Astana grubunun bir üyesi ve Suriye  nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan Suriyeli muhaliflerin sesi oluyor. Bu durum  Birleşmiş Milletlerin bu ülkedeki siyasi süreçle ilgili hedefleri açısından çok  önemli." ifadelerini kullandı.Jeffrey, "Türkiye ile henüz üzerinde tam anlaşamadığımız bir güvenli  bölge üzerine çalışıyoruz. Türkiye'nin çok önemli güvenlik endişeleri var. ABD,  Türkiye'nin bizim DEAŞ'a karşı birlikte savaştığımız insanlarla  (YPG/PKK) ilgili  endişelerini de anlıyor.Türkiye ile YPG'nin olmayacağı bir güvenli bölge  konusunda da çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Suriye'de DEAŞ'ın yenildiğini ve İdlib'deki krizin şimdilik önüne  geçildiğini belirten Jeffrey, "BM aracılığıyla Suriye'deki siyasi süreci yeniden  canlandırıyoruz." dedi.

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