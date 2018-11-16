ABD'den Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili ilk açıklama!

ABD Dışişleri Bakanlığından, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili yapılan açıklamada, "Beyaz Saray Gülen'in iadesiyle ilgili herhangi bir görüşme yapmadı. Türkiye'den gelen belgelerin değerlendirilmesi sürüyor." denildi.

ABD BASINI, GÜLEN'İN İADE EDİLECEĞİNİ İDDİA ETTİ

Amerikan NBC televizyonu, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ile ilgili olarak flaş bir iddia ortaya attı.Amerikan NBC televizyonu, Beyaz Saray'ın federal kurumlardan Fethullah Gülen'in iadesinin nasıl mümkün olacağının araştırılmasını istediğini öne sürdü.

NBC'nin haberinde, Trump yönetiminin içlerinde Adalet Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve FBI'ın da olduğu federal kurumlara Gülen'in iadesi için yasal yolların incelenmesi talimatını verdiği bildirildi.

Konuyla ilgili üst düzey kaynaklara dayandırılan haberde, Beyaz Saray'ın Gülen'in iadesiyle Türkiye'yi Cemal Kaşıkçı konusunda yatıştırmayı ve Suudi Arabistan yönetimi üzerindeki baskıyı azaltmayı hedeflediği iddia edildi.

"TÜRKİYE'DEN GELEN BELGELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ SÜRÜYOR"

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Beyaz Saray Gülen'in iadesiyle ilgili herhangi bir görüşme yapmadı. Türkiye'den gelen belgelerin değerlendirmesi sürüyor'' denildi.