ABD'den açıklama: Türkiye görüşmeleri pozitif ve yapıcıydı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Sözcü Vekili RaeJean Stokes, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Türkiye temaslarına ilişkin, "Görüşmeler pozitif ve yapıcıydı. Suriye konusunda ortak endişelerimizi ele alma konusunda ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz." dedi

ABD'den açıklama: Türkiye görüşmeleri pozitif ve yapıcıydı
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STOKES, yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'nin  Ankara'da  Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim  Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'la bir araya gelerek bir dizi  önemli temaslarda bulunduğunu belirtti.
Sözcü Vekili Stokes, görüşmelerde Suriye'de ortak endişelerde nasıl  ilerleme kaydedilebileceği, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları, ABD'nin  askerlerini çekmesiyle Suriye'nin kuzeyinde istikrarın ve güvenliğin tesisinin  yanı sıra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Suriye savaşıyla ilgili 2254  sayılı kararı ve DEAŞ'ın yenilgiye uğratılması gibi konuların ele alındığına  işaret etti.
 
Stokes, "Görüşmeler pozitif ve yapıcıydı. Suriye ile ilgili ortak  endişelerimizi ele alma konusunda ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz. Yakın  gelecekte de bu görüşmelere devam etmeyi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
 
 

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