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ABD'deki Türk restoranında can pazarı! Çocuklar balkondan atladı

ABD'de "Beyoğlu" adlı Türk restoranında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çocukların dans salonuna da sıçrayan yangında 5 kişi yaralanırken birkaç kişi balkondan atladı

ABD'deki Türk restoranında can pazarı! Çocuklar balkondan atladı

ABD'de "Beyoğlu" adlı Türk restoranında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çocukların dans salonuna da sıçrayan yangında 5 kişi yaralanırken birkaç kişi balkondan atladı

10 Nisan 2018 Salı 09:42
ABD'deki Türk restoranında can pazarı! Çocuklar balkondan atladı
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ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan "Beyoğlu" adlı Türk restaurantta nargile satılan katta çıkan yangın çocuklara dans eğitimi verilen salona da sıçradı. 5 kişinin yaralandığı yangında bazıları, balkonlardan atlayarak kurtulmaya çalışırken itfaiye kısa sürede müdahale etti.

YANGINDA BALKONLARDAN ATLAYANLAR ODU
ABD'nin New Jersey eyaletinde bir Türk restoranının bulunduğu binada dün akşam çıkan yangında can pazarı yaşandı.

Alevlerin sardığı, Beyoğlu adlı restoranın üst katında bulunanlar balkonlardan ve yangın merdivenlerinden atlayarak kurtuldu. Yangın büyük paniğe neden oldu.

YANGIN ÇOCUKLARIN OLDUĞU SALONA SIÇRADI
İkinci katta, restorana ait nargile salonunda çıktığı düşünülen yangın, aynı katta çocuklara dans eğitimi verilen bir stüdyoya da sıçradı.
ABD'de Türk Restoranında Feci Yangın! Balkondan Atlayarak Kurtuldular
İkinci katta bulunanlar binayı saran alevlerden balkonlardan ve yangın merdivenlerinden atlayarak kurtuldu.

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Büyük bir facianın eşiğinden dönülen yangında, dans okulunda bulunan ve yangından etkilenen beş kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
New JerseyABD
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