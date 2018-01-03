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ABD'deki Hakan Atilla davasında kritik gün!

New York'ta tutuklu yargılanan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın "hatalı yargılama" itirazı ikinci kez reddedildi. Atilla'nın yargılandığı davada jüri üyeleri sanığın suçlu olup olmadığına karar vermek için bugün tekrar toplanıyor

ABD'deki Hakan Atilla davasında kritik gün!

New York'ta tutuklu yargılanan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın "hatalı yargılama" itirazı ikinci kez reddedildi. Atilla'nın yargılandığı davada jüri üyeleri sanığın suçlu olup olmadığına karar vermek için bugün tekrar toplanıyor

03 Ocak 2018 Çarşamba 10:31
ABD'deki Hakan Atilla davasında kritik gün!
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ABD'nin İran'a yaptırımlarını delmekle suçlanan ve  New York'ta tutuklu yargılanan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet  Hakan Atilla'nın "hatalı yargılama" nedeniyle mahkemeye yaptığı itiraz ikinci kez  reddedildi.
Savunma makamı, 19 Aralık'ta Atilla'nın çapraz sorgusu sırasında  savcılığın sanığa yönelttiği bir soruya itiraz etmiş ve  mahkemeye ikinci kez  "hatalı yargılama" yapıldığı gerekçesiyle dilekçe sunmuştu.
 
İtiraz dilekçesinde Atilla'nın avukatları savcılığın çapraz sorgusunda  "Atilla'nın İran yaptırımlarını ihlal ettiğini savunan 17-25 Aralık'tan sonra  eski Bankalar Yeminli Murakıbı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Osman  Zeki Canıtez tarafından hazırlanan raporu sunduğunu", bu raporun deliller  arasında yer almamasına rağmen jüri önüne getirildiğini ve bunun jüri üyelerini  yanlış yönlendirdiğini savunmuştu.
 
Davanın yargıcı Richard Berman, Atilla'nın "tamamen adil ve şeffaf bir  şekilde" yargılandığı ve çapraz sorgusu sırasında sanıktan bu rapora ilişkin  soruyu cevaplaması istenmediği gerekçesiyle "hatalı yargılama" itirazını yine  kabul etmedi.
 
Savunma makamının FETÖ mensubu, firari eski Komiser Yardımcısı Hüseyin  Korkmaz'ın "çalıntı deliller sunması" ve "yanlış ifade vermesi" nedeniyle  mahkemeye yaptığı hatalı yargılama" itirazları da reddedilmişti.
 
JÜRİ KARAR İÇİN TEKRAR TOPLANIYOR
 
Bu arada, Atilla'nın tutuklu yargılandığı davada jüri üyeleri sanığın  suçlu olup olmadığına karar vermek  için bugün tekrar toplanıyor.
 
Noel ve yeni yıl tatillerinin araya girmesiyle görüşmelere ara  verilmiş ve  3 Ocak'ta devam edilmesine kararı alınmıştı.
 
Atilla'ya atfedilen suçlar arasında ABD'nin İran'a yönelik  yaptırımlarını delmek, ABD'yi aldatma suçuna iştirak etmek, ABD bankalarını  dolandırmak, ABD bankalarını dolandırmaya iştirak etmek, kara para aklamak ve  kara para aklama suçuna iştirak etmek bulunuyor.
 
12 Jüri üyesinin Atilla'ya yöneltilen 6 farklı suçun her birine ayrı  ayrı karar vermesi ve bütün kararları oybirliğiyle alması gerekiyor.
 
Jürinin karar üzerinde uzlaşamaması durumunda ise davanın yargıcının  "yeniden yargılama" kararı alma olasılığı bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
New YorkABDHakan AtillaDava
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