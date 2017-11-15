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ABD DEAŞ ile anlaştı! Türkiye'den çok sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PYD/YPG’nin, DEAŞ mensubu teröristlerin Rakka’dan tahliye edilmesi için DEAŞ’la yaptığı gizli anlaşmanın son derece vahim ve ibret verici olduğu değerlendirmesinde bulundu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “ABD Savunma Bakanlığı Sözcüleri tarafından bu anlaşmaya ‘saygı duyulduğunun’ görülmesinden esef duyulmuştur” denildi

ABD DEAŞ ile anlaştı! Türkiye'den çok sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PYD/YPG’nin, DEAŞ mensubu teröristlerin Rakka’dan tahliye edilmesi için DEAŞ’la yaptığı gizli anlaşmanın son derece vahim ve ibret verici olduğu değerlendirmesinde bulundu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “ABD Savunma Bakanlığı Sözcüleri tarafından bu anlaşmaya ‘saygı duyulduğunun’ görülmesinden esef duyulmuştur” denildi

15 Kasım 2017 Çarşamba 00:11
ABD DEAŞ ile anlaştı! Türkiye'den çok sert tepki
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AÇIKLAMADA şu ifadelere yer verildi:

ESEF DUYULDU

“Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG’nin güdümündeki sözde ‘Suriye Demokratik Güçleri’nin, Rakka’nın DEAŞ terör örgütünden temizlenmesine yönelik harekat sürerken DEAŞ’la anlaşarak, çok sayıda DEAŞ teröristini Rakka’dan tahliye etmesi, son derece vahim ve ibret verici bir gelişmedir. Her vesileyle vurguladığımız gibi, PYD/YPG’nin Suriye’deki amacı DEAŞ’e karşı mücadele etmek değil, sahada gayrimeşru oldubittiler yaratmak, toprak işgal etmek ve buralarda demografik yapıyı değiştirmektir. Sözkonusu anlaşma, bir terör örgütüyle mücadelenin başka bir terör örgütüyle yürütülmesi halinde bu terör örgütlerinin eninde sonunda birbiriyle işbirliğine gideceği gerçeğinin yeni bir örneği olmuştur. DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu ve ABD Savunma Bakanlığı Sözcüleri tarafından konu hakkında yapılan açıklamalarda, sözkonusu anlaşmanın varlığının inkar edilmemesinden, tersine bu anlaşmaya ‘saygı duyulduğunun’ görülmesinden de esef duyulmuştur.”

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıDEAŞTeröristRakka
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