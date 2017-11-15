ABD'de tutuklu bulunan Reza Zarrab'dan 5 gündür haber alınamıyor

ABD'DE tutuklu bulunan İran asıllı Türk vatandaşı Reza Zarrab'dan 5 gündür haber alınamıyor.

ABD Adalet Bakanlığına bağlı Federal Cezaevleri Bürosu'nun internet sitesindeki resmi kayıtlarda, '09135-104' kayıt numaralı Reza Zarrab'ın 8 Kasım 2017 tarihinde cezaevinden tahliye edildiği bilgisi yalanlansa da geçerliliğini koruyor.

"ZARRAB HALA GÖZALTINDA"

Davayı kovuşturan New York Güney Bölgesi Federal Başsavcılığı sözcülerinden " Zarrab hâlâ gözaltında" açıklaması geldi.

"5 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR"

Zarrab'ın avukatı Şeyda Yıldırım ise Hürriyet'ten Razi Canikligil'e yaptığı açıklamada, "Serbest bırakıldığı bilgisi doğru değil. Bize de beş gündür bilgi vermiyorlar, hiçbir haber alamıyoruz." dedi.