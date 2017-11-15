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ABD'de tutuklu bulunan Reza Zarrab'dan 5 gündür haber alınamıyor

ABD'de 27 Kasım'da jürili duruşması başlayacak olan İran asıllı Türk vatandaşı Reza Zarrab'ın nerede olduğu bilinmiyor. Zarrab'dan 5 gündür haber alınamıyor

ABD'de tutuklu bulunan Reza Zarrab'dan 5 gündür haber alınamıyor

ABD'de 27 Kasım'da jürili duruşması başlayacak olan İran asıllı Türk vatandaşı Reza Zarrab'ın nerede olduğu bilinmiyor. Zarrab'dan 5 gündür haber alınamıyor

15 Kasım 2017 Çarşamba 09:47
ABD'de tutuklu bulunan Reza Zarrab'dan 5 gündür haber alınamıyor
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ABD'DE tutuklu bulunan  İran asıllı Türk vatandaşı  Reza Zarrab'dan 5 gündür haber alınamıyor.

ABD Adalet Bakanlığına bağlı Federal Cezaevleri Bürosu'nun internet sitesindeki resmi kayıtlarda, '09135-104' kayıt numaralı  Reza Zarrab'ın 8 Kasım 2017 tarihinde cezaevinden tahliye edildiği bilgisi yalanlansa da geçerliliğini koruyor.

"ZARRAB HALA GÖZALTINDA"

Davayı kovuşturan  New York Güney Bölgesi Federal  Başsavcılığı sözcülerinden " Zarrab hâlâ gözaltında" açıklaması geldi.

"5 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR"

Zarrab'ın avukatı Şeyda Yıldırım ise  Hürriyet'ten Razi Canikligil'e yaptığı açıklamada, "Serbest bırakıldığı bilgisi doğru değil. Bize de beş gündür bilgi vermiyorlar, hiçbir haber alamıyoruz." dedi.

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İranAmerika Birleşik DevletleriReza ZarrabDünyaGüncel
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