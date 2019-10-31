banner449

banner552

banner481

banner472

ABD'de kabul edilen skandal tasarılar sonrası Türkiye'den karşı hamle

ABD Kongresi, Ermeni soykırımını tanıyan ve Türkiye'ye ekonomik yaptırım yasa tasarısını kabul etti. Skandal yasa tasarıları sonrası ise ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

GÜNDEM 30.10.2019, 10:29
ABD'de kabul edilen skandal tasarılar sonrası Türkiye'den karşı hamle
banner404

TÜRKİYE'NİN Kuzey Suriye'ye yönelik askeri operasyonuna karşı ABD Kongresi'nin alt meclisi Temsilciler Meclisi'ne sunulan yaptırım yasa tasarısını ve Ermeni soykırımını tanıyan tasarıyı Temsilciler Meclisi'nde oylandı. Tasarı 403'e 16 oyla kabul edildi. Skandal yasa tasarısı sonrası Türkiye harekete geçti. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMINI OYLADILAR

ABD Kongresi'nin alt meclisi Temsilciler Meclisi'nde, "Ermeni Soykırımı'nı resmi olarak tanıyan" yasa tasarısı kabul edildi. Tasarı en yakın zamanda ABD Senatosu'nda oylamaya sunulacak. Tasarı 405 kabul, 11 ret ve 3 çekimser oyla kabul edildi. Kongre'nin diğer kanadı olan Senato'da da ilgili komiteye verilen yasa tasarısı, görüşüldükten sonra Senato'da oylanması için bir tarih belirlenecek. Eğer Senato tasarıyı olduğu gibi kabul ederse Başkan'a gidecek.

TASARI TRUMP'A GİDECEK

ABD Başkanı Donald Trump'ın, tasarıyı onaylaması ya da veto etmesi için 10 günü olacak. ABD anayasasına göre, Başkan tarafından veto edilen bir tasarının Kongre'nin hem Temsilciler Meclisi hem de Senato kanadında üçte iki çoğunlukla bir daha kabul edilmesi halinde, veto da geçersiz kılınıyor.

TASARI 11 NİSAN'DA SUNULMUŞTU

11 Nisan'da, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı ve California vekili Demokrat Adam Schiff'in sunduğu karar tasarısında, "Temsilciler Meclisi'nin Ermeni soykırımını tanımayı ve anmayı ABD politikası olarak gördüğü" ifade edilmişti.Meclisin, ABD hükümetini soykırım iddialarının inkarı ile ilişkilendirme çabalarını reddettiği ifade edilen tasarıda, ABD'nin 1915 olaylarındaki insani yardım çabaları dahil "Ermeni Soykırımı'na" ilişkin eğitimin ve kamu bilgilendirmesinin ABD politikası olarak teşvik edildiği kaydedilmişti.Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası ivme kazanan karar tasarısına 140 Temsilciler Meclisi üyesi destek veriyor. Demokrat Senatör Bob Menendez ve Cumhuriyetçi Ted Cruz'un hazırladığı benzer bir karar tasarısı da Senato'da destek bulmaya başladı. 120 sayılı Senato tasarısı halen 18 senatörün desteğine sahip.

#ABD Kongresi #tasarı #Ermeni soykırım
Yorumlar (0)
17°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
banner384
Namaz Vakti 31 Ekim 2019
İmsak 05:52
Güneş 07:13
Öğle 12:46
İkindi 15:43
Akşam 18:09
Yatsı 19:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 9 16
5. Sivasspor 9 15
6. Başakşehir 9 15
7. Galatasaray 9 13
8. Beşiktaş 9 12
9. Konyaspor 9 12
10. Gaziantep FK 9 12
11. Kasımpaşa 9 11
12. Denizlispor 9 11
13. Çaykur Rizespor 9 11
14. Antalyaspor 9 11
15. Göztepe 9 9
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 9 17
3. Fatih Karagümrük 9 16
4. Balıkesirspor 9 16
5. Akhisar Bld.Spor 9 16
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Adana Demirspor 9 11
11. İstanbulspor 9 11
12. Menemen Belediyespor 9 11
13. Osmanlıspor 9 10
14. Boluspor 9 8
15. Giresunspor 9 8
16. Adanaspor 9 7
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 10 28
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 10 16
6. Crystal Palace 10 15
7. M. United 10 13
8. Sheffield United 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. West Ham 10 13
11. Tottenham 10 12
12. Wolverhampton 10 12
13. Burnley 10 12
14. Brighton 10 12
15. Aston Villa 10 11
16. Everton 10 10
17. Newcastle 10 9
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 10 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 10 22
2. Granada 10 20
3. Atletico Madrid 11 20
4. Real Sociedad 10 19
5. Sevilla 10 19
6. Real Madrid 9 18
7. Villarreal 10 17
8. Osasuna 10 14
9. Real Valladolid 11 14
10. Athletic Bilbao 10 13
11. Getafe 10 13
12. Valencia 10 13
13. Deportivo Alaves 11 12
14. Levante 10 11
15. Mallorca 10 10
16. Eibar 10 9
17. Celta de Vigo 10 9
18. Real Betis 10 9
19. Espanyol 10 8
20. Leganés 10 5
banner440
banner545