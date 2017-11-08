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ABD Büyükelçiliği'nden flaş vize açıklaması

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği son yaşanan gelişmelerin ardından bir açıklama yaparak "Öğrenciler ile sağlık ve insani nedenlerle aciliyeti olan seyahatler öncelikli olmak üzere Ankara ve İstanbul’da tüm göçmen olmayan vize hizmetlerinin sınırlı ölçüde yeniden açıldığını teyit etmekten memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı

ABD Büyükelçiliği'nden flaş vize açıklaması

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği son yaşanan gelişmelerin ardından bir açıklama yaparak "Öğrenciler ile sağlık ve insani nedenlerle aciliyeti olan seyahatler öncelikli olmak üzere Ankara ve İstanbul’da tüm göçmen olmayan vize hizmetlerinin sınırlı ölçüde yeniden açıldığını teyit etmekten memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı

08 Kasım 2017 Çarşamba 15:25
ABD Büyükelçiliği'nden flaş vize açıklaması
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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, öğrenciler ile sağlık ve  insani nedenlerle aciliyeti olan seyahatler öncelikli olmak üzere Ankara ve  İstanbul'da tüm göçmen olmayan vize hizmetlerinin sınırlı ölçüde yeniden  açıldığını duyurdu.

Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada,  "Öğrenciler ile sağlık ve insani nedenlerle aciliyeti olan seyahatler öncelikli  olmak üzere Ankara ve İstanbul’da tüm göçmen olmayan vize hizmetlerinin sınırlı  ölçüde yeniden açıldığını teyit etmekten memnuniyet duyuyoruz." ifadeleri  kullanıldı.

ABD vize bilgi servisinin, önceki gün ABD misyonlarına vize başvurusu  yapan bazı Türk vatandaşlarına gönderdiği elektronik postalarda, Türkiye'deki ABD  misyonunun, sınırlı ölçüde vize başvurularını kabul etmeye başladığı  belirtilmişti.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden aynı gün yapılan açıklamada  da "Türkiye, ABD'deki diplomatik ve konsüler misyonlarından ABD vatandaşlarının  vize başvurularını sınırlı ölçüde almaya başlamaktadır." ifadeleri yer almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara BüyükelçiliğiVize Açıklaması
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