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ABD Başkonsolosluğu sınırlı sayıda vize vermeye başladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile yaşanan vize krizinin ardından sınırlı sayıda vize işlemleri başladı

ABD Başkonsolosluğu sınırlı sayıda vize vermeye başladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile yaşanan vize krizinin ardından sınırlı sayıda vize işlemleri başladı

08 Kasım 2017 Çarşamba 11:52
ABD Başkonsolosluğu sınırlı sayıda vize vermeye başladı
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PAZARTESİ akşam saatlerinde yapılan yazılı açıklama sonrası, ABD'nin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerinde sınırlı ölçüde vize başvuruları yeniden kabul edilmeye başlandı. Vize randevusu alanlar bugün sabah saatlerinden itibaren ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na geldi. Vize başvurusunda bulunanların bazıları vize sevinci yaşarken bazıları da vize alamadan geri dönmek zorunda kaldı.
"TURİSTİK OLARAK DAHİ GİDEMİYORUM" 
Daha önce vize başvurusu askıya alınan Seher Saraç, "Vize başvurusu için geldim ama vize alamadım. Bence vize kısıtlaması hala devam ediyor. Daha önce vize için başvuru yapmıştım. Daha sonra askıya alındı. Şimdi çağırdılar ama vize alamadım. Turistik olarak dahi gidemiyorum" dedi.
 
"BİZE SORUNU YANSITMADILAR" 
Vize başvurusu olumlu sonuçlanan bir kişi ise, "Turistik gezi için başvurmuştum. Vizeyi aldım. Herhangi bir sorun çıkmadı. Rutin sorular soruldu. Rahatlıkla cevapladık. Vizemizi verdiler. Sorunu bize yansıtmadılar. Herhangi bir sorun yok gibi" diye konuştu.

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ABD BaşkonsolosluğuAmerika Birleşik DevletleriABD
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