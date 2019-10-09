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ABD Başkanı Trump'tan flaş operasyon açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye ile ilgili kararının doğru olduğunu savunarak, "Artık bu sonu gelmez savaşı bitirmenin zamanı gelmişti.Türkiye olmasaydı milyonlarca Suriyeli dünyaya yayılacaktı" dedi

GÜNDEM 09.10.2019, 23:32
ABD Başkanı Trump'tan flaş operasyon açıklaması!
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BARIŞ Pınarı harekatı  ve Suriye'deki duruma ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Trump, direkt PKK ifadesini kullanarak eski Başkan Barack  Obama'nın "Türkiye'nin ölümcül düşmanı PKK ile anlaşma yaptığını" belirtti. Trump, Suriye ile ilgili kararının doğru olduğunu  savunarak, "Artık bu sonu gelmez savaşı bitirmenin zamanı gelmişti" dedi.

#ABD Başkanı Donald Trump #Suriye
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