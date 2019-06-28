ABD askeri gemisi Boğaz'dan geçti!

103 metre uzunluğundaki askeri geminin geçişi sırasında Amerikan askerlerinin silahlı nöbet tuttuğu görüldü

ABD askeri gemisi Boğaz'dan geçti!
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Askeri geminin geçtiği sırada geminin ön bölümlerinde Amerikan askerlerinin silahlı nöbet tuttuğu görüldü.Arama, kurtarma ve savaş dışı operasyonlara da katılan geminin yaklaşık 312 personeli bulunuyor. 43 deniz mili hıza çıkabilen gemi  yakın zamanda Kıbrıs'ta bazı ülkeler ile ortak tatbikata katıldı. 103 metre uzunluğundaki yüksek hızlı transfer gemisinin geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti. Yaklaşık 1 saat 15 dakikada Boğaz geçişini tamamlayan askeri gemi Karadeniz'e açıldı.

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2019, 19:28
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