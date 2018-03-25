Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Zuckerberg, Facebook skandalından sonra tam sayfa özür diledi
Zuckerberg, Facebook skandalından sonra tam...
Yerli ilaç ve tıbbi sarf malzemesinde stratejik adım
Yerli ilaç ve tıbbi sarf...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 25 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Skandal pahalıya patladı! Reklam veren de Facebook'u sildi
Skandal pahalıya patladı!

AB zirvesine dikkat çekti: Video kayıtları var, yarın göstereceğim

Erdoğan, "Batılı bize akıl vermeye çalışıyor, o aklı kendinize saklayın. Hepsinin video kayıtları var. Yarın kendilerine göstereceğim." diyerek AB zirvesi öncesi sert mesajlar verdi

AB zirvesine dikkat çekti: Video kayıtları var, yarın göstereceğim

Erdoğan, "Batılı bize akıl vermeye çalışıyor, o aklı kendinize saklayın. Hepsinin video kayıtları var. Yarın kendilerine göstereceğim." diyerek AB zirvesi öncesi sert mesajlar verdi

25 Mart 2018 Pazar 18:01
AB zirvesine dikkat çekti: Video kayıtları var, yarın göstereceğim
banner404

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon 6. olağan il kongresi öncesi vatandaşlara seslendi. Erdoğan AB zirvesi öncesi mesajlar verdi: Batılı bize akıl vermeye çalışıyor, o aklı kendinize saklayın. Hepsinin video kayıtları var. Yarın zaten Varna'da bir araya geleceğiz, hazırlıkları yaptım, kendilerine göstereceğim.

Erdoğan'ın açıklamaları:

"ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 3747"

Trabzon bambaşka, o da muhteşem. Salonun içinden 3 misli burada. Sevgili kardeşlerim, hemşehrilerim, bugün sizlerle çok fazla değil, birkaç konuyu konuşacağız ve yolumuza da devam edeceğiz. Biliyorsunuz, 15 sene önce bu yola AK Parti olarak çıktığımızda neydik, bugün ne olduk. Değil mi?

Bizim bu ülkede yapacağımız çok iş var. Milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız. Bu batılılar niye kıskanıyor? İşte bundan. Artık İHA'mızı yapıyor muyuz? Bir de Sürmenelisi yapıyor bunu. Afrin'de silahlı İHA'mızı gördünüz, biz yaptık. Onlar koordinatları veriyor, F-16'lar da teröristleri oraya gömüyor. Buraya gelirken sordum, ne kadar oldu dedim, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3747. Devam. İnlerine gireceğiz dedim.

"SİNCAR'A DA GİRECEĞİZ DEDİM, OPERASYONLAR BAŞLADI"

Afrin ile bu iş bitmeyecek dedik. PKK'lılar Sincar'a doğru gittiler, Sincar'a da gireceğiz dedim. Oraya da operasyonlar başladı. İçeride mücadele, dışarıda da mücadele. Bizim derdimiz teröristler, biz bir işgal devleti değiliz. Onun batıda örnekleri var. Bunu Afrikalı dostlarımız çok iyi bilir. Bizim tarihimizde adalet var. Mazlumların yanında yer almak var. Zalimlerle beraber olmak yok. O mazlumların yanındayız.

"VARNA'DA KENDİLERİNE GÖSTERECEĞİM"

Batılı bize akıl vermeye çalışıyor, o aklı kendinize saklayın. Hepsinin video kayıtları var. Yarın zaten Varna'da bir araya geleceğiz, hazırlıkları yaptım, kendilerine göstereceğim. Dimdik ayakta duracağız, taviz vermeyeceğiz. Mazlumun ahı yerde kalmayacak.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanVideoKayıt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Batan Sütbank'tan üyelere mesaj: İnekler telef oldu, geçmiş olsun
Batan Sütbank'tan üyelere mesaj: İnekler telef oldu, geçmiş olsun
Ölüm yıl dönümünde alçak saldırı! Adını taşıyan binaya molotof attılar
Ölüm yıl dönümünde alçak saldırı! Adını taşıyan binaya molotof attılar
Çiftlik Bank'la ilgili kritik gelişme! Durum sanıldığından daha vahim
Çiftlik Bank'la ilgili kritik gelişme! Durum sanıldığından daha vahim

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim