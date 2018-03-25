AB zirvesine dikkat çekti: Video kayıtları var, yarın göstereceğim

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon 6. olağan il kongresi öncesi vatandaşlara seslendi. Erdoğan AB zirvesi öncesi mesajlar verdi: Batılı bize akıl vermeye çalışıyor, o aklı kendinize saklayın. Hepsinin video kayıtları var. Yarın zaten Varna'da bir araya geleceğiz, hazırlıkları yaptım, kendilerine göstereceğim.

Erdoğan'ın açıklamaları:

"ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 3747"

Trabzon bambaşka, o da muhteşem. Salonun içinden 3 misli burada. Sevgili kardeşlerim, hemşehrilerim, bugün sizlerle çok fazla değil, birkaç konuyu konuşacağız ve yolumuza da devam edeceğiz. Biliyorsunuz, 15 sene önce bu yola AK Parti olarak çıktığımızda neydik, bugün ne olduk. Değil mi?

Bizim bu ülkede yapacağımız çok iş var. Milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız. Bu batılılar niye kıskanıyor? İşte bundan. Artık İHA'mızı yapıyor muyuz? Bir de Sürmenelisi yapıyor bunu. Afrin'de silahlı İHA'mızı gördünüz, biz yaptık. Onlar koordinatları veriyor, F-16'lar da teröristleri oraya gömüyor. Buraya gelirken sordum, ne kadar oldu dedim, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3747. Devam. İnlerine gireceğiz dedim.

"SİNCAR'A DA GİRECEĞİZ DEDİM, OPERASYONLAR BAŞLADI"

Afrin ile bu iş bitmeyecek dedik. PKK'lılar Sincar'a doğru gittiler, Sincar'a da gireceğiz dedim. Oraya da operasyonlar başladı. İçeride mücadele, dışarıda da mücadele. Bizim derdimiz teröristler, biz bir işgal devleti değiliz. Onun batıda örnekleri var. Bunu Afrikalı dostlarımız çok iyi bilir. Bizim tarihimizde adalet var. Mazlumların yanında yer almak var. Zalimlerle beraber olmak yok. O mazlumların yanındayız.

"VARNA'DA KENDİLERİNE GÖSTERECEĞİM"

Batılı bize akıl vermeye çalışıyor, o aklı kendinize saklayın. Hepsinin video kayıtları var. Yarın zaten Varna'da bir araya geleceğiz, hazırlıkları yaptım, kendilerine göstereceğim. Dimdik ayakta duracağız, taviz vermeyeceğiz. Mazlumun ahı yerde kalmayacak.