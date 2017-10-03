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'AB'nin üyelik süreci Demokles'in kılıcı gibi'

AA Editör Masası'na konuk olan Bakan Çavuşoğlu, "Kopenhag kriterlerini gerçekleştirdik ve birçok AB ülkesinden iyi konumdayız. Ama AB'nin üyelik sürecini Demoklesi'nin kılıcı gibi sallaması doğru değil" dedi

'AB'nin üyelik süreci Demokles'in kılıcı gibi'

AA Editör Masası'na konuk olan Bakan Çavuşoğlu, "Kopenhag kriterlerini gerçekleştirdik ve birçok AB ülkesinden iyi konumdayız. Ama AB'nin üyelik sürecini Demoklesi'nin kılıcı gibi sallaması doğru değil" dedi

03 Ekim 2017 Salı 17:15
'AB'nin üyelik süreci Demokles'in kılıcı gibi'
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Haber: Alper KUTAY

ANADOLU Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Filistin'de Ulusal Uzlaşı Hükümeti'nin göreve başlamasına ilişkin konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Bugün uzun zamandır bizim de çaba sarf ettiğimiz bu birlik ve beraberlik için atılan adımlar, önce  Hamas'ın burada, Gazze'de kendi yönetimini feshetmesi, şimdi Gazze'de hükümetin toplanması, Filistin'in geleceği için bence tarihi bir adımdır. Biz bunu çok olumlu görüyoruz ve destekliyoruz" dedi. "Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin yoğun biçimde sorgulandığı bir dönemdeyiz. İlişkilerin içi boşaldı mı? AB, Türkiye'den tümüyle vazgeçebilir mi?" sorusu üzerine Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Maastricht ile  Kopenhag kriterlerini gerçekleştirdiğini ve birçok AB ülkesinden de iyi konumda olduğunu söyledi.
'EKONOMİK TEDBİRLER ALIYORUZ'
Bu dengenin bozulmaması için bazı ekonomik tedbirler aldıklarının altını çizen Bakan Çavuşoğlu, geleceğe yönelik riskleri azaltmak için hükümetin görevinin bu tedbirleri almak olduğunu belirtti. Türkiye'nin AB ile ilişkilerde teknik konularda sıkıntısı olmadığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "AB'nin üyelik sürecini bizim üzerimizde Demokles'in kılıcı gibi sürekli sallandırılmasını doğru bulmuyoruz" dedi. AB ve standartlarıyla Türkiye'nin herhangi bir sorunu olmadığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Olağanüstü bir süreç yaşıyoruz. Olağanüstü tedbirler de almak zorundayız ki ülkenin güvenliği ve selameti bizim için şu anda her şeyden önemli" ifadelerini kullandı. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin imajının bozulduğu yönünde eleştiriler olduğunu fakat  Türkiye'nin reformcu kimliğiyle bu imajı düzeltebileceğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
AA Editör MasasıABMevlüt ÇavuşoğluKopenhag
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