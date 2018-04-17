AB'den sert rapor: Türkiye dev adımlarla bizden uzaklaştı

AVRUPA Birliği (AB) bugün açıkladığı İlerleme Raporu'nda, Türkiye'nin birliğe üyelikten hızla uzaklaştığını bildirdi ve Ankara'ya "OHAL'i gecikmeksizin kaldırma" çağrısı yaptı.
HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VURGUSU YAPILDI
Birliğin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn, Fransa'nın Strasbourg kentinde düzenlediği basın toplantısında "Türkiye özellikle hukukun üstünlüğü ve temel haklar konusunda AB'den büyük adımlarla uzaklaşmaya devam ediyor" dedi.
"MÜLTECİ ÇABASI OLAĞANÜSTÜ"
Buna rağmen mülteci politikası nedeniyle Türkiye'ye teşekkür edilirken çabanın olağanüstü olduğu vurgulandı.
FETÖ'YE "TERÖR ÖRGÜTÜ" DEDİLER
Raporda OHAL'e son verilmesi gerektiğine vurgu yapılırken FETÖ'nün ilk kez terör örgütü olarak tanımlanması dikkat çekti.
Hahn, "Komisyon, Türkiye'ye yeniden bu olumsuz eğilimi tersine çevirmeye öncelik verme çağrısı yaptı ve bugünkü raporda açık bir şekilde önerilerini ifade etti" diye konuştu.
Avrupa Komisyonu, her yıl düzenli olarak Türkiye ve diğer aday ülkeler için AB kriterlerine uyum konusunda attıkları adımlarla ilgili değerlendirmelerini kapsayan ilerleme raporları açıklıyor.
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