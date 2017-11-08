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AB'den flaş Türkiye mesajı!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Türk dostlarımızla ilişkilerimiz konusunda çok açık konuşmak istiyorum. Türkiye'ye sığınmacı programı çerçevesinde 3 milyar avro taahhüt ettik, önümüzdeki yıllarda da 3 milyar avro daha aktaracağız. AB bu sözünü tutacak." dedi

AB'den flaş Türkiye mesajı!

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Türk dostlarımızla ilişkilerimiz konusunda çok açık konuşmak istiyorum. Türkiye'ye sığınmacı programı çerçevesinde 3 milyar avro taahhüt ettik, önümüzdeki yıllarda da 3 milyar avro daha aktaracağız. AB bu sözünü tutacak." dedi

08 Kasım 2017 Çarşamba 18:34
AB'den flaş Türkiye mesajı!
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JUCKER, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile ikili görüşmelerinin  ardından basına açıklamalarda bulundu.
 
 "Türkiye'yle mümkün olan en iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz"  diyen Juncker, bunun "Türkiye'nin Avrupa'dan şu anda uzaklaştığı" için mümkün  olmadığını iddia etti.
Juncker, "Türkiye'nin tekrar Avrupalı olmasını istiyoruz"  açıklamasında bulundu.
 
 "AB sözünü tutacak"
 
Bir gazetecinin Balkanlarda Türkiye olmadan güvenlik sağlanmasının  mümkün olmadığına işaret etmesinin ardından Juncker, "Türk dostlarımızla  ilişkilerimiz konusunda çok açık konuşmak istiyorum. Türkiye'ye sığınmacı  programı çerçevesinde 3 milyar avro taahhüt ettik, önümüzdeki yıllarda da 3  milyar avro daha aktaracağız. AB bu sözünü tutacak." dedi.
 
AB Konseyi'nin Türkiye'ye aktarılacak katılım öncesi fonların yönünü  değiştirmeye karar verdiğini belirten Juncker, "Katılım öncesi fonların hacmi  azaltılmayacak. Sadece aktarıldığı alanlar değişecek. Fonların daha çok yargı ve  sivil toplum alanlarına kaydırılması sağlanacak." açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa BirliğiABı Jean-Claude Juncker
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