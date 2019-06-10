A Milli Futbol Takımımızın maruz kaldığı bu tutum İzlanda basınında da yer aldı. İzlanda'da yayın yapan Morgunbladid gazetesi, konuyla ilgili olarak, Türk futbolcuların özel güvenlik kontrollerinden geçirilmelerinden ve pasaportlarının titizlikle incelenmesinden rahatsızlık duyduklarını yazdı. Haberde, bu sürecin yaşanmasına gerekçe olarak, "Uçuşun, onaylanmamış bir havaalanı olan Konya'dan gerçekleştirilmiş olması" gösterildi.
TÜRKİYE'DEN İZLANDA'YA NOTA VERİLDİ
Türkiye'den İzlanda'ya "durumu kınayan nota" verilirken, konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada "Sorunsuz geçiş için yazışmalar yapılmış olmasına rağmen bu sıkıntıların yaşandığı" bildirildi.
A Milli Takım'a İzlanda'da yapılan skandal muamelenin sebebi ortaya çıktı
İzlanda'da A Milli Takım'a yapılan büyük saygısızlığın sebebi ortaya çıktı. İzlanda'da yayın yapan Morgunbladid'e göre Türkiye kafilesinin bekletilme sebebi, İzlanda'ya yapılan uçuşun onaylanmamış bir havaalanı olan Konya'dan yapılması
A Milli Futbol Takımımızın maruz kaldığı bu tutum İzlanda basınında da yer aldı. İzlanda'da yayın yapan Morgunbladid gazetesi, konuyla ilgili olarak, Türk futbolcuların özel güvenlik kontrollerinden geçirilmelerinden ve pasaportlarının titizlikle incelenmesinden rahatsızlık duyduklarını yazdı. Haberde, bu sürecin yaşanmasına gerekçe olarak, "Uçuşun, onaylanmamış bir havaalanı olan Konya'dan gerçekleştirilmiş olması" gösterildi.