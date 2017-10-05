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Alanya'da muhtar cinayeti
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90'lık dede, 75'lik eşini çekiçle öldürdü

Manisa’nın Salihli ilçesinde 90 yaşındaki bir kişi, 75 yaşındaki 50 yıllık eşini çekiçle öldürdü

90'lık dede, 75'lik eşini çekiçle öldürdü

Manisa’nın Salihli ilçesinde 90 yaşındaki bir kişi, 75 yaşındaki 50 yıllık eşini çekiçle öldürdü

05 Ekim 2017 Perşembe 08:10
90'lık dede, 75'lik eşini çekiçle öldürdü
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OLAY, Süleymaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf G. (90), eşi Ganime G.’yi (75) ikamet ettikleri evin bahçesinde öldürdü. Eşini öldüren Yusuf G. daha sonra eşinin yerde hareketsiz bir şekilde yattığını komşularına bildirdi. Komşuları da durumu jandarma ekipleri ile sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz şekilde yatan Ganime G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ardından Ganime G.’nin sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Şüpheli ölüm üzerine harekete geçen jandarma ekipleri çalışma başlatarak, Yusuf G.’yi gözaltına aldı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Yusuf G., suçunu itiraf etti. Yusuf G., bir anlık kızgınlık sonucu eşinin kafasına 2 kez çekiçle vurarak öldürdüğünü söyledi.
Öte yandan, Yusuf ve Ganime G. çiftinin 50 yıllık evli oldukları ve cinayete kurban giden 75 yaşındaki kadının 4 çocuk annesi olduğu öğrenildi.
Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı. 

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ManisaSalihliçekiç
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