9 yıl 8 ay hapis cezası alan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 5 farklı suçtan toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verildi. Hakkında tutuklama kararı verilmeyen Kaftancıoğlu, kararı istinaf mahkemesine götürecek.

HAPİS CEZASININ ARDINDAN KAFTANCIOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Hakkında 9 yıl 8 ay hapis cezası verilen CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, "Kararlar duruşma salonlarında değil, Saray odalarında alınıyor. Mafya yöntemleriyle siyaseti yönlendirmeye çalışanlarla mücadelemiz yeni başlıyor" dedi.

KAFTANCIOĞLU'NUN SAVUNMASI: CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET ETMEDİM, ETMEYECEĞİM

Esas hakkındaki mütalaaya karşı mahkemede savunma yapan Kaftancıoğlu, "48 gün sonra yeniden karşınızdayım. Cumhurbaşkanı'na hakaret etmedim, etmem. Kim ne derse desin Mustafa Kemal Atatürk'ün oturduğu koltuğa saygısızlık etmek kimsenin hakkı ve haddi değildir. Kim ne söylerse söylesin, kim nasıl yorumlarsa yorumlasın Cumhurbaşkanı'na hakaret etmedim, etmeyeceğim." ifadelerini kullandı.