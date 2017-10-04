9 ilde DHKP-C operasyonu: 24 gözaltı

ALINAN bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Ankara, Hatay, İzmir, Bolu, Manisa, Kocaeli, Kars ve Tekirdağ’da ile İstanbul’da Bağcılar, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Güngören, Kağıthane, Kadıköy, Kartal, Maltepe ve Sarıyer’de aranan 33 şüphelinin yakalanması için daha önce belirlenen 42 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 24 kişi yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Polis, aranan 9 şüphelinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.
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