9 bin işçi sendikadan baskıyla istifa ettirildi

İSTİFAYA direnenler ise görevleri dışında alanlara sürüldü. Yapılan baskı ve mobbinglerin aralıksız sürmesi sonucunda geçen hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na şikâyette bulunan HAK-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası, konunun araştırılması için müfettiş talep etti. Müfettiş talebine onay veren Çalışma Bakanlığı'nın bu hafta, Adıyaman Kahta, Antalya Büyükşehir, Ankara Büyükşehir, Artvin Şavşat, Bolu, Bilecik Bozhöyük, Denizli Çivril, İzmir Ödemiş ve Menderes, İstanbul Esenyurt ve Küçükçekmece, Karabük Eskipazar, Manisa Akhisar, Samsun Atakum ve Zonguldak Ereğli olmak üzere belediyelere ve belediyeye bağlı bazı şirketlerde inceleme başlatacak.

İşçilere CHP zulmüne sendikalardan da tepki geldi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın "Çıkarılan işçilerin hesabını soracağız" derken, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Hüseyin Öz, "Her gün Antalya Büyükşehir'den 300 kişinin istifa haberi geliyor. İstifa etmeyenler türlü yerlere sürülüyor. Büyük bir hukuksuzluk var. Suç duyurusunda bulunulacak" ifadesini kullandı.

50 BİN KİŞİYE SENDİKA BASKISI

İBB'de Ekrem İmamoğlu'nun 17 Nisan'da mazbatayı almasından sonra işçilere karşı başlayan baskı sendika boyutunda da kendini gösterdi. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) aykırı şekilde 50 bin çalışanın mail ve iletişim bilgileri CHP'lilerce sendikalara dağıtıldı. Çalışanların bağlı oldukları sendikalardan ayrılarak kendi sendikalarına geçmelerini isteyen CHP'nin bu girişimi sonrasında çalışanlar organize bir mail yağmuruna tutuldu. Ben- Bir-Sen İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Metin Başaran, "Maillerde sendika yasalarına uymayan haklar ve vaatler bulunuyor. Bu vaatlerden çok oluşturulan baskıyla yavaş yavaş ayrılmalar başladı" dedi.