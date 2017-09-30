8’de klasik sınav ve 4 yıllık başarı puanı

TEOG’un kaldırılmasının ardından liselere girişte uygulanacak yöntemin nasıl olacağına ilişkin çalışma sürerken, Başbakan Binali Yıldırım yeni sistemin temel özelliklerini açıkladı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin (ÇOMÜ) Akademik Yılı Açılışı ile fahri doktora tevcih törenine katılan Başbakan Binali Yıldırım, özetle şunları söyledi:

Sorular merkezden

“Üniversite girişi sınav stresinin azaltılması lazım. Mezun olan sayısı da aynı üniversitelerin sunduğu kontenjan da aynı. Herkes 18 Mart’a gitmek isterse orada sorun başlıyor. Bunu öğrenciler ve veliler üzerinde oluşturduğu stres var. 4 yılını ilkokul 4 yılını ortaokul olarak okuyor. Spor lisesine mi gidecek, fen bilimlerine mi, imam hatip’e mi gidecek. Sınav kalkıyor. Her yılın yıl sonu başarı ortalaması alınıyor 5-6-7-8 bu bir veri. Ayrıca derslerdeki öğrencinin ilgisi ne tarafa gidiyor? Spor mu sanat mı matematik mi? Buralar tespit ediliyor, buna belirli oranda katkı yapan 8. sınıfta sınav yapılıyor. O sınavın soruları soru bankasından geliyor. Her okul kendine göre yapmıyor. Okuma sistemi de dışarıda okunuyor. Mezuniyet puanı çıkıyor, o puana göre öğrenci istediği yere yerleşiyor. 6. sınıfa giden torunum var Bahar. Gittim sarıldı boynuma ‘Dede TEOG kalktı ne güzel’ Kızım senin ne işin var TEOG’la. O bile TEOG stresine girmiş. Daha 2 sene var. Yazık günah değil mi bu evlatlarımıza?”

Artık test yok

“Sorular test değil. Sınıfta yaptığı klasik sorular olacak. Açık uçlu sorular sosyal bilgiler şunu anlat. Matematik şu problemi çöz. A şıkkı B şıkkı falan yok. Açık uçlu sorular sorulacak. Buradan alınacak sonuçlar da mezuniyete esas belirleyici notlar olacak.”

Üniversiteye giriş sınavı

“Üniversitelerde de sınavlar basitleştirilecek. Buna benzer bir şey. Bir sınav olacak, tek bir sınav bir müddet daha ama bu da esasında ortaokuldan, liseden gelen başarıyla birleştirilerek bu sınav gerçekleştirilecek. Bu sınav tek başına belirleyici bir sınav olmayacak.”

‘Bizim Kürtlerle sorunumuz yok’

Başbakan Yıldırım, Çanakkale’deki konuşmasında, Kuzey Irak’ta yapılan referanduma da değindi: “O referandumu bütün dünyaya inatla Irak merkezi hükümetinin karşı çıkmasına rağmen inatla yapmak isteyen yapan bu yöneticilerin orada yaşayan Kürtleri, Arapları düşündüğünü mü zannediyorsun? Kendi iktidarlarının devamı için milyonlarca insanı maceraya sürüklemeden tereddüt etmediler. Asıl sorunlar bundan sonra başlıyor. Bizim Kürt kardeşlerimizle hiçbir problemimiz yok.”

Hepsi açık uçlu değil

Bakanlık kulislerinden aldığım bilgilere göre yeni sistemin bütün detayları Ekim ayının sonuna kadar belli olacak. Yeni sistemin ana hatlarına göre öğrencilerin okullarında aldığı notlar ve faaliyetleri belirleyici rol üstlenecek. Öğrenciler arasında haksız not rekabetinin oluşmaması için bakanlık tarafından seçilen sorularla da sınav yapılacak. Bu sınavda sorulacak sorular, açık uçlu olacak. Ancak bugün itibariyle tamamının açık uçlu olmaması görüşü ağırlık kazandı. Bazı soruların test usulü olması planlanıyor. Açık uçlu ile test soru oranları önümüzdeki günlerde yapılacak toplantılarda netleşecek. Bakanlık tarafından seçilen sorularla yapılacak sınav, eleyici ana kriter olmayacak. Öğrencinin toplam puanını, belli oranda etkilecek.

Yeni sistemde üzerinde konuşulan başka bir konu ise Fen, Anadolu ve Özel Okullar’a hangi kriter ile öğrenci alınacağı. MEB’de prensip olarak bu okulların kendi sınavlarını yapması düşünülüyor. Önceki yıllarda olduğu gibi okul türlerinde yani Fen, Anadolu ve Özel Okullar için üç ayrı sınav gibi bir yöntem benimsenmiş durumda. Öğrenciler, bu sınavlardan aldıkları puan ve karne notları değerlendirelerek sıralama yapılacak.