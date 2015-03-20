82'nci il orası mı oldu?

Fethiye Belediyesi’nin önderliğinde ilçedeki 38 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle geçen 23 Şubat’ta kurulan ’Fethiye İl Olsun Hareketi’, ilçe girişindeki tabelalara ’Fethiye İli Hoşgeldiniz’ ve ’Güle Güle’ yazılı afişler astı. 6 metre uzunluğunda ve 3 metre boyundaki temsili tabelalarda ’Nüfus: 340082, Rakım: 1’ ibareleri de yer aldı. 140 bin 509 nüfuslu Fethiye’nin tabelalardaki nüfus sayısı, il olunca Fethiye’ye dahil edilmesi istenen Ortaca, Dalaman, Seydikemer ve Kaş ilçelerinin nüfusları toplanarak ortaya çıktı. Tabelaların sağ alt köşelerinde ise ’temsilidir’ ifadesi yer aldı.

’İL OLDUK’ SANDILAR

Muğla- Fethiye karayolunda seyir halindeki sürücüler ve çevrede oturanlar tabelaları görünce Fethiye’nin il olduğunu sandı. Büyük şaşkınlık ve sevinç yaşayan vatandaşlar, tabelanın fotoğrafını çekmek için cep telefonlarına sarıldı. Bazı vatandaşlar uzun süre tabelaların temsili olduğunu anlayamayınca, ortaya ilginç görüntüler çıktı. Tabelayı görüp aniden yavaşlayan bazı araç sürücüleri ise kaza tehlikesi atlattı. Tabelanın fotoğrafını çekerek sosyal paylaşım sitesindeki adresinden takipçileriyle paylaşan lise öğrencisi Mehmet Özkoç, "Tabelayı görünce çok mutlu oldum. İl olmanın bize ne yarar sağlayacağını bilmiyorum. Vergilerde artış olur mu? Yollar yapılır mı? Bilmiyorum. İnşallah hayırlı olur" dedi. Motosikletiyle geçerken tabelayı görünce büyük şaşkınlık yaşadığını dile getiren İsmail Koca, "Tabelayı görünce şoka girdim. Olup olmadığını henüz bilmiyorum. Ben de size soracaktım" diye konuştu. Fethiye Belediye Başkanı DP’li Behçet Saatcı, sosyal medya hesabında tabelaların fotoğrafıyla birlikte "Her şey inanmakla başlar. Biz inanıyoruz, siz de inanın" şeklinde mesaj yayınladı.

110 BİN İMZAYA ULAŞILDI