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81 ile talimat yazısı gitti! Gece de görüntü alacaklar

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı, il emniyet müdürlükleri bünyesinde İHA büro amirliği kurulmasına ilişkin hazırlanan talimat yazısını, 81 il emniyet müdürlüğüne gönderdi

81 ile talimat yazısı gitti! Gece de görüntü alacaklar

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı, il emniyet müdürlükleri bünyesinde İHA büro amirliği kurulmasına ilişkin hazırlanan talimat yazısını, 81 il emniyet müdürlüğüne gönderdi

21 Nisan 2018 Cumartesi 07:59
81 ile talimat yazısı gitti! Gece de görüntü alacaklar
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EMNİYET Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı, insansız hava araçlarının (İHA) özellikle terör, kaçakçılık ve asayiş olaylarında daha etkin kullanılması amacıyla çalışmalarını hızlandırdı.

Habertürk'te yer alan habere göre bu kapsamda, il emniyet müdürlükleri bünyesinde İHA büro amirliği kurulmasına ilişkin hazırlanan talimat yazısı, 81 il emniyet müdürlüğüne gönderildi.

İl emniyet müdürlüklerine dağıtımı yapılan drone’lar, gece de görüntü alma özelliğine sahip kameralarla donatıldı.

Başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki sınır illeri olmak üzere belirlenen şartları taşıyan 40’tan fazla ilde görevli personele, drone pilotluğu konusunda teorik ve pratik eğitim verildi

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Anahtar Kelimeler:
Emniyet Genel MüdürlüğüEmniyet
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