81 ile talimat yazısı gitti! Gece de görüntü alacaklar

Başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki sınır illeri olmak üzere belirlenen şartları taşıyan 40’tan fazla ilde görevli personele, drone pilotluğu konusunda teorik ve pratik eğitim verildi

İl emniyet müdürlüklerine dağıtımı yapılan drone’lar, gece de görüntü alma özelliğine sahip kameralarla donatıldı.

Habertürk'te yer alan habere göre bu kapsamda, il emniyet müdürlükleri bünyesinde İHA büro amirliği kurulmasına ilişkin hazırlanan talimat yazısı, 81 il emniyet müdürlüğüne gönderildi.

EMNİYET Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı, insansız hava araçlarının (İHA) özellikle terör, kaçakçılık ve asayiş olaylarında daha etkin kullanılması amacıyla çalışmalarını hızlandırdı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.