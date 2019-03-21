81 ilde "Adalet Ormanı"

ANKARA’da düzenlenen ağaç dikim töreninde konuşan Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, “Tarım ve Orman Bakanlığımız ile yapılan işbirliği kapsamında Türkiye genelinde milyonlarca fidan dikmeyi planlıyoruz” dedi. Denetimli serbestlik kamu hizmeti cezalarının infazı sürecinde, Türkiye genelinde 139 denetimli serbestlik müdürlüğü Orman Haftasında “Adalet Ormanı” oluşturulması için harekete geçti. 81 ilde eş zamanlı olarak başlayan “Adalet Ormanı” projesi için Ankara’da ağaç dikim töreni düzenlendi.

“HÜKÜMLÜLERİN TOPLUMA KAZANDIRILMASI İÇİN ÖNEMLİ”

Törende konuşan Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Selahaddin Menteş, denetimli serbestliğin; yükümlülerin toplum içinde denetim ve takibinin yapılarak, iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması için ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı bir ceza ve infaz sistemi olduğunu anlattı. Bakan Yardımcısı Menteş, sistem ile kamu güvenliğinin sağlanması, mağdura verilen zararın giderilmesi, hükümlülerin yeniden suç işlemelerinin önlenmesi, toplumla iç içe olan hükümlülerin yeniden topluma kazandırılmasının amaçlandığı ifade etti. Suçluların rehabilitasyonu, tekrar suç işlemelerinin önlenmesi ve toplumun korunması amacına hizmet etmesi bakımından denetimli serbestliğin ceza ve infaz sistemini vazgeçilmez bir parçası olduğunu aktaran Menteş, “Denetimli serbestlik uygulamalarından biri olan kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma yükümlülüğü ya da diğer bir adıyla kamu hizmeti cezası kapsamında pek çok kurum ve kuruluş ile iş birliği yapılarak çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu süreçte gerçekleştirilen çalışmalar içerisinde özellikle ağaç dikimi ve bakımı faaliyetleri ile hatıra ormanlarının oluşturulması, kamu hizmeti cezalarının infazında dikkati çeken bir çalışma ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Bugün bu infaz çalışmalarına eşlik etmek için buradayız” diye konuştu.

“MİLYONLARCA FİDAN DİKMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Son iki yılda yaklaşık 45 bin yükümlü ile 1 milyona yakın fidanının dikimi, 2 milyona yakın da ağacın bakım çalışmasını gerçekleştirdiklerini belirten Menteş şöyle konuştu: “Bilindiği üzere 21-26 Mart haftası, Orman Haftası olarak tüm dünyada kutlanmaktadır. Bu vesile ile biz de bu hafta boyunca 139 Adalet Komisyonu’nun bulunduğu yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı denetimli serbestlik müdürlükleri ve ceza infaz kurumlarımızın katkılarıyla tüm Türkiye’de Adalet Ormanları oluşturmayı hedefliyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile yapılan işbirliği kapsamında Türkiye genelinde milyonlarca fidan dikmeyi planlıyoruz. Ormanlarımızın önemine ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan Orman Haftası kapsamında, denetimli serbestlik müdürlükleri ve açık ceza infaz kurumları tarafından bugün eşzamanlı olarak 81 ilimizde Adalet Ormanlarımızın açılışı gerçekleştirilmektedir.”

AĞAÇLANDIRMA PROJESİ

Adalet Bakanlığı tarafından bu çalışmaların daha sistematik bir biçimde yürütülmesi için “Ağaçlandırma ve Koordinasyon Projesi”nin de hayata geçirildiğini dile getiren Menteş, “Bu proje kapsamında gerçekleştirilen yazılımla elektronik ortamda, dikimi ve bakımı yapılan her ağacı takip edip kuruyan her ağacın yerine yenisinin dikilmesini sağlayacağız” dedi.