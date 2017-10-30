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80 lirayla Türkiye’ye kaçan Suriyeli milyoner oldu

2011 yılında Suriye’deki iç karışıklıktan kaçarak Türkiye’ye gelen Suriyeli girişimci Yaser Haddad, sosyal medya yoluyla ayda binlerce lira kazanıyor. Arap turistlere Türkiye’de rehberlik yapan Haddad, 6 yıl önce cebindeki 80 lirayla geldiği Türkiye’de şimdi ayda binlerce lira kazanarak 45

80 lirayla Türkiye’ye kaçan Suriyeli milyoner oldu

2011 yılında Suriye’deki iç karışıklıktan kaçarak Türkiye’ye gelen Suriyeli girişimci Yaser Haddad, sosyal medya yoluyla ayda binlerce lira kazanıyor. Arap turistlere Türkiye’de rehberlik yapan Haddad, 6 yıl önce cebindeki 80 lirayla geldiği Türkiye’de şimdi ayda binlerce lira kazanarak 45

30 Ekim 2017 Pazartesi 09:54
80 lirayla Türkiye’ye kaçan Suriyeli milyoner oldu
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YASER Haddad 2011 yılında Suriye’deki iç karışıklıktan kaçarak Türkiye sığındı. Önce Hatay’da yaşamını sürdürmeye çalışan Haddad, ‘Boğulacaksam büyük denizde boğulayım’ diyerek rotasını İstanbul’da çevirdi.
Tercümanlık yaparak iş hayatına başladı

İstanbul’da çeşitli tur firmalarında Arap turistlere tercümanlık yaparak geçimini sağlayan 32 yaşındaki genç girişimci Haddad, kısa süre içinde kendi şirketini kurmaya karar verdi. Çevresinden gördüğü destekle tur şirketi kuran Haddad, kendisini sosyal medya vasıtasıyla Arap dünyasına tanıttı. Haddad, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden Türkiye’ye gelen ailelere rehberlik ederek şirketini büyütmeye başladı. Sosyal medya fenomenleri yoluyla kendisini Arap dünyasına tanıttığını belirten Yaser Haddad, ekibini genişleterek işlerine devam ettiğini dile getirdi.
Aylık cirosu 1 milyon lira

Aylık 1 milyon lira civarında ciro elde ettiğini söyleyen Haddad, 5’i Türk geri kalanı Suriyeli 45 kişiye istihdam sağladığını aktardı. Sağlık turizminde de ülkeye Arap turist çektiğini kaydeden Haddad, “Saç ekiminden, mide küçültme gibi bir çok operasyon için ayda ortalama 150 Arap turisti Türkiye’ye getiriyoruz” dedi. Arap dünyasını Türkiye’ye çekmede herkesin üzerine düşeni eksiksiz yerine getirmesi gerektiğinin ifade eden Haddad, “Bizim kendimizi Araplara tanıtmamız lazım” diye konuştu.
"İlk arabamı 12 bin TL'ye alarak çalışmaya başladım"

Haddad, 80 lirayla geldiği Türkiye'de nasıl binlerce lira kazanır duruma geldiğini ise şu şekilde anlattı: "2011 yılında Hatay'a geldim. oradan İstanbul'a geçtim. Burada ne iş olsa yapacaktım. Taksim civarına geldim firmalara teker teker sordum ne derlerse çalışacaktım. Cebimdeki para 80-90 liraydı. Araplara Türkiye'yi tanıtma amacıyla Instagram ve Snapchat sayfası açtım. 2014 yılında şirketimi kurdum. Ondan sonra 12 bin TL'ye ilk arabamı alarak başladım çalışmaya. Bu sırada Katar'dan 30 kişilik bir grup geldi. yaklaşık 11-12 gün Türkiye'de kaldılar ve ciddi bir rakam bıraktılar. Gelen parayı bir tarafa koyarak çalışmaya devam ettim."
"Türkiye'ye gelecek sosyal medya fenomenlerine THY ile gelinmesi şartı koştum"

Haddad, kendisini Arap ülkelerinde tanıtmak için araştırmalar yaptığını belirterek, Katar, Suudi Arabistan gibi ülkelerde tanınan sosyal medya fenomenleriyle çalışmaya karar verdiğini söyledi. Haddad, "İnternetten sosyal medya fenomenlerini araştırdım ve Türkiye'nin tanıtılması amacıyla bir tanesiyle görüştüm. Fenomenle anlaştım kendisine Türkiye'ye THY ile gelmesi şartı koştum. gelen fenomen Türkiye'ye gelerek paylaşımlarını yaptı ve ben ciddi bir etki gördüm" dedi.

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